Deslave Sepulta a Dos Trabajadores cuando Excavaban una Fosa en Panteón de Puebla

Dos trabajadores sufrieron un accidente mientras realizaban la excavación para una fosa en el panteón de la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula perteneciente al municipio de Atlixco, Puebla.

Los hombres cayeron a la fosa y fueron sepultados por un deslizamiento de tierra por lo que testigos solicitaron de manera urgente el apoyo cel cuerpo de emergencias.

Elementos de Protección Civil y Bomberos arribaron al sitio para rescatar a los dos trabajadores que quedaron atrapados por el alud de tierra en el panteón San Jerónimo Coyula.

Rescatan con vida a dos trabajadores sepultados por tierra durante excavación de fosa en Coyula, Atlixco

Gracias a la pronta intervención, los dos masculinos lograron ser rescatados con vida; De acuerdo a información preliminar, los afectados se mantuvieron consientes tras el accidente por lo que pudieron seguir las indicaciones de los rescatistas.

En cuestión de minutos, también arribó una ambulancia por lo que una vez que los trabajadores fueron liberados, paramédicos les brindaron la atención prehospitalaria correspondiente, y posteriormente los trasladaron a un hospital.

Este incidente puso en freno el entierro de una persona sin vida en el panteón de la comunidad de Coyula, sin embargo, minutos después, continuaron las labores para sepultar al difunto en la fosa correspondiente, por lo que sus seres queridos pudieron darle el último adiós.

Hombre muere tras riña en San Jerónimo Coyula, Atlixco

Un hombre perdió la vida luego de una presunta riña ocurrida en la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula en el municipio de Atlixco, Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de pandillas la noche de este 29 de julio.

Durante este combate un masculino resultó gravemente herido, sin embargo, de acuerdo a testigos, no quiso recibir atención médica y se retiró rumbo a su domicilio.

Sus familiares al verlo herido le realizaron curaciones básicas, pero estas no fueron suficientes pues horas más tarde terminó perdiendo la vida. Paramédicos arribaron minutos después, pero únicamente pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales.

Con información de N+

MCS