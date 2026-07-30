Accidentes

Deslave Sepulta a Dos Trabajadores cuando Excavaban una Fosa en Panteón de Puebla

Cuerpos de emergencia de Atlixco rescataron a dos hombres que quedaron atrapados por un alud de tierra en el panteón de San Jerónimo Coyula.

Accidente en panteón de San Jerónimo Coyula en Atlixco, Puebla.Panteón de San Jerónimo Coyula en Atlixco, Puebla. Foto: Google Maps Osito Tl

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Deslave en panteón de Atlixco deja a dos trabajadores atrapados. La intervención oportuna de Protección Civil permitió su rescate con vida. Conoce cómo se desarrolló este incidente que conmocionó a la comunidad.

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