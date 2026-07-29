Homicidios

Un Hombre Herido con Arma Blanca por una Riña se Negó a la Atención Médica y Murió en Puebla

La víctima habría participado en una riña que lo dejó malherido, horas antes del fallecimiento en Atlixco.

La víctima de una agresión perdió la vida horas después del conflicto.La víctima de una agresión perdió la vida horas después del conflicto. Foto: Juan M.

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Tragedia en Atlixco: Un hombre falleció en su hogar tras una riña con arma blanca. Se negó a recibir ayuda médica. Conoce los detalles.

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