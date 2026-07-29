Un Hombre Herido con Arma Blanca por una Riña se Negó a la Atención Médica y Murió en Puebla

Un hombre murió al interior de su domicilio ubicado en la calle Tochimilco, esquina con Morelos del municipio de Atlixco, Puebla.

Los primeros reportes indican que el hombre tenía una herida de arma blanca y que, presuntamente, había participado en una riña, sin embargo, no quiso recibir atención médica y horas más tarde falleció.

La mañana de este miércoles 29 de julio fue localizado sin vida, por lo que policías acordonaron el domicilio mientras Fiscalía General del Estado (FGE) llevaba a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver.

Un hombre fue secuestrado y murió horas más tarde en la 11 Sur de Puebla

Un hombre identificado con el nombre de Iván pereció en una banqueta de la inspectoría Guadalupe Hidalgo en Puebla, luego de que presuntamente fue secuestrado por sujetos que pidieron dinero para el rescate.

A decir de sus parientes, el ahora occiso, fue privado de la libertad a través de una llamada telefónica, les exigieron 7 mil pesos para dejarlo libre.

Minutos después llegó a unos locales de la 11 sur, y presentaba golpes en la cabeza y el rostro. Fue en ese momento cuando sujetos desconocidos hicieron una nueva segunda a los familiares, exigiendo un monto de 20 mil pesos a cambio de no privarlo de la vida.

El hombre perdió la vida en vía pública por la gravedad de las heridas producto de varios golpes que recibió por parte de los captores.

Con información de Cristóbal Lobato y Ehécatl Mello

JAPR