Balaceras

Grupo Armado Priva de la Libertad a Dueño de Billar y Balea a un Empleado en Puebla

Se registra ataque armado en un billar ubicado en San Antonio Mihuacán, Coronango; Un empleado resultó lesionado y el propietario fue levantado.

Secuestran a dueño de billar de San Antonio Mihuacán, Coronango.Ataque armado en billar de San Antonio Mihuacán, Coronango. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Comando armado ataca billar en San Antonio Mihuacán: empleado herido y dueño secuestrado. Policía y Fiscalía investigan para esclarecer los hechos. Conoce más detalles.

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