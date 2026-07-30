Grupo Armado Priva de la Libertad a Dueño de Billar y Balea a un Empleado en Puebla

La madrugada de este jueves 20 de julio un comando armado irrumpió un billar ubicado en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán perteneciente al municipio de Coronango en Puebla; Los sujetos dispararon en contra de un trabajador y privaron de su libertad al dueño del establecimiento.

Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades sobre una balacera en el cruce de las calles Domingo Arenas e Ignacio Allende, por lo que rápidamente elementos de la Secretaría de Seguridad de Coronango se movilizaron al sitio.

Ataque armado en billar de San Antonio Mihuacán, Coronango

Al llegar, testigos manifestaron que, momentos antes, tres sujetos armados ingresaron a un establecimiento que funge como café internet y billar y realizaron diversas detonaciones.

En el lugar un hombre, quien es trabajador del establecimiento, resultó herido de bala por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Durante las entrevistas recabadas por la Policía Municipal de Coronango, testigos refirieron que durante el ataque armado los hombre privaron de la libertad al dueño del billar, quien plenamente se identificó como originario del municipio de Xoxtla.

Los elementos de seguridad procedieron a acordonar la escena del crimen y solicitaron el apoyo de las autoridades competenes, más tarde, arribó la Fiscalía General del Estado (FGE) quien realizó la recolección de indicios para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Investigan presunto secuestro de dueño de billar en San Antonio Mihuacán, Coronango

Con base a estas pruebas recabadas, se espera que los agentes de investigación puedan esclarecer el caso para dar con la ubicación del dueño del negocio y poder detener a los responsables, además, se espera que se de a conocer el posible móvil de los hechos.

COMUNICADO



Respecto a los hechos acontecidos en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán, se informa lo siguiente:



🔗 https://t.co/VW7GUHEGoD pic.twitter.com/5qiJQqHsIk — Gobierno de Coronango (@CoronangoGob) July 30, 2026

Por su parte, la Policía Municipal de Coronango reiteró su compromiso con trabajar en coordinación con las autoridades ministeriales para aportar toda la información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y al avance de las investigaciones.

Con información de N+

MCS