Balacera en Azcapotzalco Hoy: Automovilista es Asesinado al Llegar a su Vivienda en CDMX

Motosicarios mataron a un hombre y dejaron herido a otro más la noche de hoy 29 de julio de 2026, cuando las víctimas llegaban a un domicilio a bordo de un vehículo en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

El ataque armado se registró sobre la calle Muitle, en la colonia Victoria de las Democracias, hasta donde se movilizaron servicios de emergencia para atender la situación.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes fueron alertados por varios disparos de arma de fuego.

A su llegada, los policías hallaron a un hombre sin vida a bordo del auto, mientras que un sujeto más presentaba lesiones, por lo que acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

¿Cómo ocurrió la balacera en Azcapotzalco hoy?

Luego de confirmarse el fallecimiento de una persona y hallar a una más lesionada, las autoridades acordonaron la zona.

Los testigos refirieron que la balacera en Azcapotzalco ocurrió cuando el vehículo color negro en el que viajaban las víctimas estaba a punto de estacionarse frente a una casa.

Un hombre murió y una persona resultó herida luego de un ataque directo en la calle Muicle, alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Autoridades resguardan el auto donde viajaban las víctimas.



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Enseguida, sujetos en motocicleta atacaron a balazos a los ocupantes de la unidad. Los agresores se dieron a la fuga y ya se analizan cámaras de videovigilancia para determinar su ruta de huida.

Fue un ataque directo. Aparentemente, los motosicarios ya esperaban a su víctima. El atacante disparó en al menos siete ocasiones, según los casquillos percutidos contabilizados en el lugar y observados por N+.

La identidad del fallecido no se ha precisado, pero reportes compartidos a este medio indican que tenía aproximadamente 28 años.

En tanto, su acompañante fue atendido al interior de una ambulancia del ERUM que estaba en el lugar. Los paramédicos evaluaban si trasladaban al lesionado a un hospital.

ASJ