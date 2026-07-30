Balaceras

Balacera en Azcapotzalco Hoy: Automovilista es Asesinado al Llegar a su Vivienda en CDMX

El ataque armado se registró sobre la calle Muitle, en la colonia Victoria de las Democracias, hasta donde se movilizaron servicios de emergencia

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Sujetos en Moto Asesinan a un Hombre al Llegar a un Domicilio en Azcapotzalco, CDMX

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Impactante balacera en Azcapotzalco: un automovilista fue asesinado al llegar a su casa. ¿Qué ocurrió en la colonia Victoria de las Democracias? Descubre más sobre este ataque directo.

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