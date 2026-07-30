¿Qué Pasó en Grutas de Cacahuamilpa? Matan a Trabajadores; Gobierno Informa que Investiga

El Gabinete de Seguridad informó en su cuenta de X que, en seguimiento a los hechos ocurridos el 20 de julio en Pilcaya, Guerrero, donde se localizaron tres personas sin vida, las autoridades ministeriales del estado continúan con las diligencias y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

¿Qué Pasó en Pilcaya, Guerrero?

La semana pasada luego de que se reportara la desaparición de la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa Martina Amates González, su hija y su chofer, fueron encontrados sin vida en la carretera Taxco-Alpuyeca.

Hoy en la conferencia de prensa de la Presidenta se le preguntó sobre si habrá un operativo especial al respecto:

"Consultarle sobre el lamentable asesinato de Martina Amates González, quien era administradora del Parque Nacional de Grutas de Cacahuamilpa, ella se negó a entregar el control administrativo de este espacio".

Sheinbaum indicó que sería el Gabinete de Seguridad quien informaría sobre lo sucedido. En su publicación de esta noche del Gabinete de Seguridad, indicó que, en coordinación con el Gobierno de Guerrero, "se refuerzan las acciones operativas en la región para contribuir a la detención de los responsables".

¿En dónde se encuentran las Grutas de Cacahuamilpa?

En lengua chontal su nombre era Cocoyocuatl, y la gruta era conocida por los indígenas con la voz salachi, lugar ceremonial, de acuerdo con el Gobierno de México.

El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, se extiende al norte de Guerrero sobre una superficie de más de 1,598 hectáreas en los municipios de Pilcaya y Taxco.

Fue decretado Parque Nacional en 1936.

Consta de un sistemas de cuevas y formaciones calcáreas, es decir, de cal.

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