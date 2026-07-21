Homicidios

¿Qué Pasó en Pilcaya, Guerrero? FGE Encuentra Sin Vida a Dos Mujeres y un Hombre

La Fiscalía de Guerrero investiga la localización de tres cuerpos, dos mujeres y un hombre, en el municipio de Pilcaya

¿Qué Pasó en Pilcaya, Guerrero? FGE Encuentra Sin Vida a Dos Mujeres y un HombreCinta de precaución delimita la zona donde autoridades atienden un hecho de violencia. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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