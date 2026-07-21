¿Qué Pasó en Pilcaya, Guerrero? FGE Encuentra Sin Vida a Dos Mujeres y un Hombre
La Fiscalía de Guerrero investiga la localización de tres cuerpos, dos mujeres y un hombre, en el municipio de Pilcaya
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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) abrió una carpeta de investigación tras la localización de tres personas sin vida en el municipio de Pilcaya, en la región Norte del estado.
Se trata de dos mujeres y un hombre, según informó la dependencia este 21 de julio.
Al lugar del hallazgo acudieron peritos especializados y agentes de la Policía Investigadora Ministerial, quienes realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de los indicios correspondientes y las primeras diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.
Tres personas sin vida localizadas: dos mujeres y un hombre.
El hallazgo ocurrió en el municipio de Pilcaya, región Norte de Guerrero.
La FGE Guerrero abrió una carpeta de investigación.
Peritos y Policía Investigadora Ministerial procesaron el sitio.
Se recabaron indicios para las diligencias ministeriales.
La FGE Guerrero señaló que continúa con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
El material no precisa causas de muerte, identidad de las víctimas, hipótesis de la fiscalía ni fecha de una siguiente actualización.