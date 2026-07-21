¿Qué Pasó en Pilcaya, Guerrero? FGE Encuentra Sin Vida a Dos Mujeres y un Hombre

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) abrió una carpeta de investigación tras la localización de tres personas sin vida en el municipio de Pilcaya, en la región Norte del estado.

Se trata de dos mujeres y un hombre, según informó la dependencia este 21 de julio.

Al lugar del hallazgo acudieron peritos especializados y agentes de la Policía Investigadora Ministerial, quienes realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de los indicios correspondientes y las primeras diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

Lo que se sabe hasta ahora del hallazgo en Pilcaya