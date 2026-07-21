Música y conciertos

Zona por Zona: Mapa del Estadio Jalisco para Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026

Si vas a comprar boletos para Prófugos del Anexo en Guadalajara, checa cuáles son las zonas que habrá para el concierto en el Estadio Jalisco

Checa el Mapa del Estadio Jalisco para Boletos del Concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026La venta de boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara inició este martes. Foto: King Ticket Boleto

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