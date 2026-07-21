Zona por Zona: Mapa del Estadio Jalisco para Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026

Los boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026 salieron a la venta este martes, con lo cual se confirmó el mapa del Estadio Jalisco, y acá te decimos cuáles son las zonas que habrá para el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas juntos.
Luego de su exitoso Tour en 2024 y 2025, Julión Álvarez y Alfredo Olivas estarán de vuelta en los escenarios juntos para deleite de sus fans, y por ahora el único concierto confirmado es el que darán en Guadalajara en el Estadio Jalisco el 26 de septiembre.
Mapa del Estadio Jalisco: ¿En cuántas zonas se divide?
El recinto, que es la casa del equipo de futbol Atlas, se dividirá en 17 zonas, siendo la más cerca al escenario la Zona Diamante, mientras que la sección más alejada es la C Norte, B Poniente y B Oriente. Estas son todas las zonas:
Diamante.
VIP.
Oro.
Plata.
Bronce.
Esmeralda.
Zafiro.
Palcos VIP.
Butaca Especial.
Dorada.
Plateas.
Preferente Poniente.
A Norte.
Preferente Oriente.
B Poniente.
B Oriente.
C Norte.
La mayoría de las zonas del mapa del Estadio Jalisco cuenta con una subdivisión dependiendo de su cercanía al escenario o en caso de tener una visibilidad limitada, de ahí que pueden llegar a presentar precios diferentes.
¿Cuánto cuestan los boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara?
El precio de los boletos del concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara va de los 800 a los 7,000 pesos, con un cargo por servicio que va de los 96 pesos a los 840 pesos para cada entrada. Estos son los costos de los boletos por zona: