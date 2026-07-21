Zona por Zona: Mapa del Estadio Jalisco para Boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026

Los boletos de Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026 salieron a la venta este martes, con lo cual se confirmó el mapa del Estadio Jalisco, y acá te decimos cuáles son las zonas que habrá para el concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas juntos.

Este día inició la venta en línea para la presentación de la dupla de cantantes de regional mexicano, y para que asegures tu lugar, en una nota previa te traemos el link de la fila virtual, además de que se anunció cuándo se podrán comprar las entradas en las taquillas del inmueble.

Luego de su exitoso Tour en 2024 y 2025, Julión Álvarez y Alfredo Olivas estarán de vuelta en los escenarios juntos para deleite de sus fans, y por ahora el único concierto confirmado es el que darán en Guadalajara en el Estadio Jalisco el 26 de septiembre.

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Mapa del Estadio Jalisco: ¿En cuántas zonas se divide?

El recinto, que es la casa del equipo de futbol Atlas, se dividirá en 17 zonas, siendo la más cerca al escenario la Zona Diamante, mientras que la sección más alejada es la C Norte, B Poniente y B Oriente. Estas son todas las zonas:

Diamante. VIP. Oro. Plata. Bronce. Esmeralda. Zafiro. Palcos VIP. Butaca Especial. Dorada. Plateas. Preferente Poniente. A Norte. Preferente Oriente. B Poniente. B Oriente. C Norte.

La mayoría de las zonas del mapa del Estadio Jalisco cuenta con una subdivisión dependiendo de su cercanía al escenario o en caso de tener una visibilidad limitada, de ahí que pueden llegar a presentar precios diferentes.

¿Cuánto cuestan los boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara?

El precio de los boletos del concierto de Prófugos del Anexo en Guadalajara va de los 800 a los 7,000 pesos, con un cargo por servicio que va de los 96 pesos a los 840 pesos para cada entrada. Estos son los costos de los boletos por zona:

Diamante: 7,000 pesos.

Diamante VIS LIM: 6,500 pesos.

VIP: 6,000 pesos.

Oro: 5,500 pesos.

Plata: 5,000 pesos.

Oro 1 y 6: 4,500 pesos.

Bronce: 4,000 pesos.

Palcos VIP: 3,800 pesos.

Bronce: 6 y 1: 3,500 pesos.

Esmeralda: 3,000 pesos.

Esmeralda 1 y 6: 2,500 pesos.

Zafiro: 2,000 pesos.

Zafiro 1 y 6: 1,800 pesos.

Dorada: 1,500 pesos.

Preferente Oriente: 1,500 pesos.

Dorada: 1,500 pesos.

Preferente Poniente: 1,500 pesos.



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