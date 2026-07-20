¿A Qué Hora Salen Boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara Mañana 21 de Julio 2026? Así Compras

La espera terminó y este marte inicia la venta de boletos de los Prófugos del Anexo para el concierto en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, por eso acá te decimos a qué hora salen las entradas mañana 21 de julio 2026 y cómo comprar tickets para el show de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en GDL, a través de Kingticketboleto.

Si aún no estás enterado del evento de Julión y Alfredito Olivas en Guadalajara, en una nota ya te mostramos la lista de posibles precios y el link para poder comprar boletos. Además, te decimos qué personas pueden entrar a la preventa de Prófugos del Anexo GDL para este martes 21 de julio.

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¿A qué hora inicia la venta de boletos Prófugos del Anexo GDL 2026?

Las entradas salen a la venta a las 11:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México) de este martes 21 de julio. De momento, la única forma de comprar tickets es a través de la página oficial de Kingticketboleto, la cual tiene muchas páginas fraude, por eso te pedimos ingresar solamente al link correcto y que promocionan los cantantes de regional mexicano, en sus redes sociales verificadas.

Es posible que exista un punto de venta para comprar boletos de forma presencial, pero esto deberá ser anunciado por la boletera o por Julión Álvarez y Alfredo Olivas durante las próximas horas.

¿Cómo comprar boletos para Prófugos del Anexo 2026 en Guadalajara?

Si deseas asistir al concierto de Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco el próximo 26 de septiembre 2026, los fans deben entrar al sitio web oficial de Kingticketboleto y seguir estos pasos:

Al entrar a la página de la boletera, selecciona el evento que corresponde a los Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco 2026.

Al entrar te aparecerán todos los precios.

Selecciona los asientos y el número de entradas que deseas adquirir.

Da clic en "comprar boletos".

Sigue los pasos que te indica la plataforma, para que añadas tu forma de pago y completes tu compra de forma exitosa.

Es posible que la venta de boletos para Prófugos del Anexo 2026 en GDL tenga mucho éxito. Por eso, en caso de que se vendan rápido las entradas, existe la posibilidad de que Julión Álvarez y Alfredo Olivas añadan una segunda fecha en el Estadio Jalisco, aunque esto es solo una opción por el momento.

AO