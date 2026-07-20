Música y conciertos

¿A Qué Hora Salen Boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara Mañana 21 de Julio 2026? Así Compras

Este martes inicia la venta de boletos para los Prófugos del Anexo 2026 en el Estadio Jalisco, GDL, por eso acá te decimos el horario para comprar entradas.

A qué hora inicia la venta de boletos Prófugos del Anexo 2026 Guadalajara cómo comprarEl concierto de los Prófugos del Anexo en GDL es el 26 de septiembre 2026. Foto: Facebook Los Pasos de Julión

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+