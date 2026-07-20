Muere Motociclista tras Impactarse con Pipa en Escobedo, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de chocar contra la parte trasera de una pipa de riego. Los hechos fueron reportados la tarde de este lunes 20 de julio, sobre la avenida Paseo de la Amistad, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Según testigos, los hechos ocurrieron cuando el conductor del vehículo ligero circulaba sobre el carril izquierdo, pero al intentar incorporarse a otro, terminó por estrellarse contra una pipa de agua que se encontraba regando el camellón central de este punto.

Al percatarse de este accidente, testigos pidieron de inmediato el apoyo de autoridades de rescate para auxiliar al conductor herido. Minutos más tarde, paramédicos confirmaron que el hombre que viajaba en la moto ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue asegurada para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Siguen sin identificar a motociclista fallecido en Escobedo

Hasta el momento el hombre fallecido no ha sido identificado, pero autoridades mencionaron que tendría aproximadamente 40 años de edad. Al lugar llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, así como recabar información en el sitio.

Ante este percance, autoridades de movilidad tuvieron que asegurar dos de los carriles de la avenida Paseo de la Amistad, por lo que se registró tráfico lento en este sitio. Se espera que sean los oficiales de tránsito quienes determinen como sucedió el percance para deslindar las responsabilidades correspondientes.