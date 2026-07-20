Accidentes

Muere Motociclista tras Impactarse con Pipa en Escobedo, Nuevo León

El motociclista fallecido no se habría percatado de la presencia de una pipa al intentar cambiarse de carril en la avenida Paseo de la Amistad

Muere motociclistaEl motociclista se estrelló contra una pipa de agua. Foto: N+

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Motociclista pierde la vida tras impactarse con una pipa en Escobedo. El accidente ocurrió al intentar cambiar de carril. Averigua cómo sucedió este lamentable hecho.

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