Captan en Video Accidente Donde Motociclista Salió Proyectado en Los Sabinos en Allende, NL

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un camión de carga tipo cascajera en la comunidad de Los Sabinos, en el municipio de Allende, Nuevo León. El accidente ocurrió durante el fin de semana sobre la Carretera Cadereyta–Allende y fue captado tanto por cámaras de seguridad de negocios cercanos como por personas que presenciaron los hechos.

De acuerdo con los videos difundidos por testigos, un tráiler realizaba maniobras para ingresar de reversa a unas bodegas ubicadas a un costado de la carretera. Antes de incorporarse, el operador de la unidad se detuvo para verificar que no circularan vehículos y poder efectuar la maniobra de manera segura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Impacta Camión a Motociclista y los Proyecta Varios Metros en Los Sabinos, Allende

Al percatarse de las maniobras del tráiler, el motociclista también detuvo su marcha de forma preventiva, esperando que la pesada unidad terminara de ingresar a las instalaciones.

Sin embargo, instantes después apareció un camión de carga que circulaba por la misma vía y no logró detenerse a tiempo, impactando directamente la motocicleta.

A consecuencia del fuerte choque, el motociclista fue proyectado varios metros. De acuerdo con las imágenes, primero salió impulsado por encima de su motocicleta, la cual actuó como una especie de catapulta, para posteriormente caer sobre el pavimento.

Paramédicos atendieron al lesionado

Tras el impacto, personas que se encontraban en la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron las primeras atenciones médicas al motociclista en el lugar del accidente.

Aunque el golpe fue de consideración y la víctima salió proyectada por el aire, afortunadamente no quedó debajo del camión de carga, situación que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es el estado de salud del motociclista, por lo que las autoridades continúan recabando información sobre el caso.

El percance ocurrió a la altura de Los Sabinos, en el municipio de Allende. Los videos enviados por ciudadanos muestran con claridad la secuencia del accidente, desde las maniobras del tráiler hasta el momento en que el camión de carga impacta al motociclista. Las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que originaron el percance ni sobre posibles responsabilidades.

Con información de Julio Cano/ Noticias N+

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