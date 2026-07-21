Accidentes

Captan en Video Accidente Donde Motociclista Salió Proyectado en Los Sabinos en Allende, NL

Un motociclista resultó lesionado al ser impactado por un camión de carga cuando esperaba el paso de un tráiler que realizaba maniobras de reversa en Los Sabinos, Allende.

Captan Fuerte Accidente entre Camión y Motociclista en AllendeMotociclista sale proyectado tras ser impactado por camión de carga.Foto: N+

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Motociclista lesionado en Los Sabinos, Allende, tras choque con camión de carga. El accidente fue captado en video, mostrando la gravedad del impacto. Autoridades investigan el caso.

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