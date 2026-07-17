Accidentes

Muere Motociclista tras Impactarse con Unidad de Carga en García, Nuevo León

Autoridades ya investigan como ocurrió el accidente víal que dejó a un motociclista sin vida sobre la carretera a Villa de García

Muere motociclistaEl motociclista impactó una unidad de carga, provocando su muerte. Foto: N+

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Accidente fatal en García: un motociclista pierde la vida al impactar contra un camión. Autoridades trabajan para identificarlo y determinar responsabilidades.

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