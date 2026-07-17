Muere Motociclista tras Impactarse con Unidad de Carga en García, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de estrellarse contra la parte trasera de una unidad de carga cuando circulaban sobre la carretera a Villa de García, en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos habrían ocurrido durante la tarde de este viernes 17 de julio, generando una intensa movilización de autoridades.

Según testigos, la unidad de carga se dirigía a una zona de empresas cuando el motociclista terminó por estrellarse, por lo que de inmediato el conductor de esta camioneta pidió el apoyo de rescatistas. A la llegada de paramédicos, se confirmó que el conductor de este vehículo ligero ya no contaba con signos vitales.

La zona de inmediato fue acordonada por autoridades de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde a este punto llegaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como del Servicio Médico Forense, quienes comenzaron a recabar la información necesaria.

Buscan identificar a motociclistas fallecido en García

Autoridades de seguridad no han identificado aún al motociclista fallecido, pero se informó que el vehículo ligero en el que viajaba es de color rojo y negro. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre este percance vial y así encontrar a los familiares de la víctima.

Serán los agentes de investigación y de tránsito quienes determinen como sucedieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. En el lugar del choque se pudo observar la unidad de carga, la cual permanece retenida mientras continúan las investigaciones.