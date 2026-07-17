Sociedad

¿Qué Estados de México No Cuentan con Alerta Sísmica en Celulares en Caso de Terremoto?

Miles de habitantes de Chiapas reportaron que no recibieron ninguna notificación en sus dispositivos móviles

Alerta sísmica en celulares. Foto: CuartoscuroAlerta sísmica en celulares. Foto: Cuartoscuro

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