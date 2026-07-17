¿Qué Estados de México No Cuentan con Alerta Sísmica en Celulares en Caso de Terremoto?

El fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado este 17 de julio de 2026 frente a las costas de Chiapas dejó al descubierto que no todos los estados cuentan con la alerta sísmica que llega directamente a los teléfonos celulares.

Miles de habitantes de Chiapas reportaron que no recibieron ninguna notificación en sus dispositivos móviles antes del movimiento telúrico, lo que generó dudas sobre qué entidades del país tienen disponible esta tecnología y cuáles aún permanecen sin ella.

¿Qué estados no cuentan con alerta sísmica en celulares?

Actualmente, la mayoría de los estados de México no dispone del sistema de alertamiento sísmico vía celular o está en proceso de su implementación.

Durante el Primer Simulacro Nacional 2026, las autoridades informaron que el mensaje de alerta se emitió únicamente en las entidades con cobertura del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y de la nueva plataforma de alertamiento móvil.

Los estados donde sí existe este sistema son:

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Puebla

Morelos

Oaxaca

Tlaxcala

Michoacán

En consecuencia, las demás 23 entidades del país aún no cuentan con alertas sísmicas en celulares o están en proceso de su incorporación:

Aguascalientes (en proceso de incorporación)

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Chiapas (en proceso de incorporación)

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora



¿Cómo funciona la alerta sísmica en celulares?

El sistema de alertamiento móvil utiliza la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar un mensaje de emergencia a todos los teléfonos compatibles conectados a antenas celulares dentro de una zona determinada.

A diferencia de un SMS, esta notificación aparece automáticamente en la pantalla del dispositivo y emite un sonido especial incluso si el teléfono está en modo silencioso, siempre que el equipo sea compatible y tenga habilitadas las alertas de emergencia.

AMP