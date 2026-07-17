¿Dónde se Cultiva la Lechuga Iceberg, Señalada por Brote de Diarrea Explosiva, en México?

La empresa estadounidense de ensaladas y alimentos Taylor Farms está retirando la lechuga iceberg proveniente del centro de México, según informó la compañía en una publicación en redes sociales, luego de que varios informes vincularan ese alimento con un brote de ciclosporiasis (diarrea explosiva) en varios estados.

Taylor Farms declaró lo siguiente en un comunicado publicado el viernes: "Con base en la información proporcionada por la FDA, Taylor Farms de México está retirando voluntariamente toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México".

No Taylor Farms branded salads or kits are associated with this cyclospora outbreak. pic.twitter.com/IHhvDyNrAF — Taylor Farms (@YourTaylorFarms) July 17, 2026

El comunicado agregó que según “ninguna ensalada o kit de la marca Taylor Farms está relacionado con este brote”.

Lechuga en Taco Bell

Después de que miles de personas se enfermaran de ciclosporiasis en todo el país, funcionarios federales de salud estadounidenses indicaron que la lechuga en restaurantes Taco Bell se había vinculado con un brote de esta infección parasitaria que causa fuertes náuseas.

Una investigación realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y funcionarios de salud estatales vinculó la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental con un brote.

FDA and @CDCgov continue investigating a multistate outbreak of Cyclospora illnesses.



At this time, we are advising consumers to avoid eating shredded iceberg lettuce from Mexico served at Taco Bell locations in IN, MI, KY, OH, and WV.



FDA is investigating with CDC and… — U.S. FDA (@US_FDA) July 17, 2026

La investigación de rastreo de la FDA identificó a un único proveedor de lechuga iceberg mexicana utilizada por estos restaurantes Taco Bell, según informaron las agencias el jueves 16 de julio por la noche.

¿Dónde se cultiva la lechuga iceberg o bola en México?

La lechuga iceberg o "lechuga bola" se cultiva en México en los estados de Guanajuato, Zacatecas y Puebla.

Estas entidades concentran la mayor parte de la producción nacional, seguidas por Aguascalientes y Baja California.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los CDC confirmaron que un brote masivo de ciclosporiasis (bautizado mediáticamente como "diarrea explosiva") está ligado a lechuga iceberg rallada importada desde un proveedor en México.

El ingrediente contaminado fue distribuido a sucursales de la cadena Taco Bell en estados como Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental.

Regiones productoras de lechuga en México

Aunque las agencias de salud de Estados Unidos no han revelado públicamente el nombre del municipio o campo agrícola exacto del proveedor, la producción de lechuga de exportación en el país se agrupa fuertemente en las siguientes regiones:

Zacatecas

Guanajuato

Puebla

¿Cuántas personas están enfermas de diarrea explosiva?



La CDC ha confirmado mil 644 personas enfermas, incluyendo 94 hospitalizadas tras comer en establecimientos de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, y Virginia Occidental entre el 13 de mayo y el 13 de julio, lo que supone 27 veces más los casos de enfermedad por este parásito que los presentados en el mismo lapso del año pasado.

State, local, and federal partners are working together to investigate a multi-state outbreak of the parasite Cyclospora. Investigations to identify sources of illness are ongoing. For the latest information, visit: https://t.co/dA79vo8m7q

CDC has also issued a Health Alert… pic.twitter.com/BdJwXtB5MC — CDC (@CDCgov) July 15, 2026





Aunque aún no existe ninguna medida oficial que obligue a la compañía a modificar sus cadenas de suministro, la franquicia aseguró que aplicará la medida de manera indefinida y a nivel nacional a todas las hortalizas potencialmente contaminadas.



También se explicó que las reemplazará en menos de 24 horas, según lo informó en un comunicado en redes sociales este viernes.



La CDC informó que este brote supone 27 veces más de los casos de enfermedad por este parásito que los presentados en el mismo lapso del año pasado, y reconoció "la cifra real de enfermedades podría ser mayor" porque las infecciones están "subdiagnosticadas".



Las autoridades han recomendado no comer lechuga iceberg rallada en ninguno de los cinco estados afectados y pidió prestar atención a los síntomas de Cyclospora a quienes las hayan comido en las últimas dos semanas.

¿Cómo sé si tengo diarrea explosiva?



Entre los síntomas destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

HVI