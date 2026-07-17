Salud

¿Dónde se Cultiva la Lechuga Iceberg, Señalada por Brote de Diarrea Explosiva, en México?

Informes vinculan a la lechuga Iceberg con un brote de ciclosporiasis en varios estados

¿Dónde Cultivan la Lechuga Iceberg en México? Sería la Causa de Brote de Diarrea ExplosivaTrabajadores agrícolas cosechan lechuga iceberg. Foto: Reuters

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El ingrediente contaminado fue distribuido a sucursales de la cadena Taco Bell en estados como Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental

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