¿La Lechuga Iceberg Provocó el Brote de Diarrea Explosiva? Hay Alerta en EUA y México

De acuerdo con The Washington Post, las autoridades en EUA investigan si este tipo de lechuga sería el origen del brote de la enfermedad

Investigan Lechuga IcebergAP

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Alerta en EUA y México: la lechuga iceberg podría ser la causa de la ciclosporosis. ¿Qué dicen los expertos? Descúbrelo aquí.

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