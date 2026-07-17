¿La Lechuga Iceberg Provocó el Brote de Diarrea Explosiva? Hay Alerta en EUA y México

La ciclosporosis en Estados Unidos, que provoca diarrea explosiva, y que mantiene en alerta a todo el país, así como a México, por lo que el Gobierno emitió una alerta de viaje, podría tener como posible causa la lechuga Iceberg.

De acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica en México, 34 estados de EUA han reportado posibles casos, mientras que en total se tienen confirmados mil 645 casos de ciclosporosis en la Unión Americana, incluso, especialistas como el doctor Alejandro Macías, no descarta que la enfermedad llegue a México.

¿La lechuga Iceberg sería la causante?

De acuerdo con The Washington Post, presuntamente se habría identificado la lechuga que sería la causa del brote de ciclosporiasis y la cual sería distribuida por un proveedor de la cadena de restaurantes Taco Bell. Sin embargo, hasta el momento las autoridades de salud de EUA no se han pronunciado al respecto.

El diario estadounidense indica que, según fuentes, la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms a los restaurantes Taco Bell sería la posible fuente de contaminación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México Emite Aviso Preventivo a Viajeros con Destino a EUA por 'Diarrea Explosiva'

¿Cuál es la lechuga iceberg?

Es la lechuga que en México conocemos como lechuga bola, por su forma redonda.

Sus hojas son de color verde claro por fuera y un poco blancas al centro. Es una lechuga jugosa.

De acuerdo con la Universidad de Colorado, este tipo de lechuga es susceptible a la contaminación.

Como producto agrícola crudo con alto contenido de humedad y gran superficie, son características por lo que la han clasificado dentro de las verduras de hoja verde, como uno de los 10 alimentos de mayor riesgo en la producción, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La producción de lechuga iceberg en Estados Unidos se concentra principalmente en California y Arizona, donde el clima templado contribuye a obtener altos rendimientos.

En 2020 se retiró esta lechuga del mercado debido a un brote de ciclosporiasis que afectó a varios estados y que estaba asociado con mezclas de ensalada envasadas que contenían lechuga iceberg, zanahorias y col lombarda.