¿Qué Alimentos Pueden Contagiar Ciclosporosis, Enfermedad que Provoca Diarrea Explosiva?

Te explicamos qué alimentos contaminados podrían contagiarte ciclosporosis, infección que provoca diarrea explosiva

¿Qué alimentos contagian la ciclosporosis, que causa diarrea explosiva?¿Qué alimentos contagian la ciclosporosis, que causa diarrea explosiva? Foto: Reuters

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Alerta en EE.UU.: brote de ciclosporosis en 34 estados. Aprende qué alimentos pueden estar contaminados y cómo protegerte de esta enfermedad.

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