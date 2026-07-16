¿Qué Alimentos Pueden Contagiar Ciclosporosis, Enfermedad que Provoca Diarrea Explosiva?

Autoridades de Estados Unidos han advertido sobre un brote de ciclosporosis que ya abarca 34 estados. Te explicamos qué alimentos pueden contagiar el parásito responsable de la enfermedad que produce diarrea explosiva.

Hasta el momento, el brote suma casi 7 mil casos, entre los confirmados y los sospechosos.

La ciclosporosis es causada por el protozoario Cyclospora cayetanensis.

Continúa alerta por ciclosporisis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han contabilizado hasta el momento mil 645 casos confirmados de ciclosporosis. La enfermedad no suele ser grave, pero puede requerir la hospitalización de pacientes vulnerables, como aquellos de la tercera edad o inmunodeprimidos.

La ciclospirosis se distingue porque provoca una diarrea explosiva y acuosa. Otros síntomas comunes son fatiga, vómito y calambres. Los síntomas pueden extenderse desde unos pocos días hasta un mes y en algunos casos pueden volver.

El tratamiento estándar antibiótico es una combinación de sulfametoxazol y trimetoprima, que se comercializa con el nombre Bactrim.

¿Qué alimentos pueden contagiar la ciclosporosis?

A diferencia de otras enfermedades intestinales infecciosas, la ciclosporosis no se contagia de persona en persona, pues el parásito requiere de pasar por un periodo de incubación. No obstante, sí se contagia por consumir alimentos y agua contaminados con heces fecales.

Entre los alimentos que pueden contagiar la ciclosporosis están:

Verduras con hojas verdes, como lechugas y espinacas.

Hierbas que se consumen crudas, como el cilantro y la albahaca.

Frutas como frambuesas y fresas.

Hortalizas como los cebollines y los poros.

Para prevenir contagios es importante lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos. Además, es indispensable lavarlos debidamente antes de prepararlos, en especial aquellos que se consumen crudos y no pasan por un proceso de cocción.