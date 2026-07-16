¿Qué Es la Diarrea Explosiva? Causas, Síntomas y Cuándo Acudir al Médico

La ciclosporosis, llamada coloquialmente como diarrea explosiva, es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, las personas pueden contraer esta infección al consumir alimentos o agua que contengan el parásito.

Aunque, por lo general, la diarrea explosiva no supone un peligro para la vida del paciente.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea explosiva?

Las personas que contraen Cyclospora pueden presentar síntomas, aunque algunas no desarrollan ninguna molestia. Este parásito afecta el intestino delgado y, por lo general, provoca diarrea intensa y muy líquida, caracterizada por evacuaciones frecuentes y, en algunos casos, de aparición repentina o explosiva.

Si no se recibe tratamiento, la infección puede prolongarse desde varios días hasta más de un mes. Además, es posible que los síntomas disminuyan temporalmente y luego reaparezcan una o varias veces durante el curso de la enfermedad.

"Por lo general, el tiempo que pasa desde que una persona se infecta hasta que se enferma es de aproximadamente una semana, pero puede variar desde 2 días hasta 2 semanas o más", señalan los CDC.

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¿Cómo se propaga la diarrea explosiva?

La infección por Cyclospora ocurre al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

Sin embargo, la transmisión directa de una persona a otra es poco común. Esto se debe a que la Cyclospora necesita permanecer entre una y dos semanas en el ambiente, después de ser expulsada en las heces, para convertirse en un organismo capaz de causar infección.

¿Cuándo ir al médico?

El riesgo de contraer una infección por Cyclospora puede ser mayor en personas que viven o viajan a zonas tropicales y subtropicales donde la ciclosporosis es una enfermedad frecuente.

En Estados Unidos, diversos brotes de ciclosporosis se han relacionado con el consumo de frutas y verduras frescas contaminadas. Además, una persona puede infectarse con este parásito en más de una ocasión, ya que haber padecido la enfermedad no impide volver a contraerla.

AMP