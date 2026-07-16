Ricardo Gallardo Firma la Derogación de la Ley Serrano en San Luis Potosí; Esto Sabemos

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, firmó la iniciativa para derogar la llamada Ley Serrano, con el objetivo de elaborar un nuevo marco legal en materia de inteligencia artificial que incorpore las propuestas de periodistas, académicos, abogados, organizaciones civiles y representantes de los tres poderes del Estado.

¿Qué busca la nueva iniciativa?

Durante un encuentro con distintos sectores, el mandatario informó que la propuesta será enviada al Congreso del Estado para eliminar por completo las disposiciones de la actual legislación, la cual fue cuestionada por posibles afectaciones a la libertad de expresión y por las observaciones relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial.

Gallardo Cardona señaló que, tras la derogación, se realizarán foros y mesas de trabajo con periodistas, universidades, colegios de abogados, especialistas y organizaciones civiles para construir una nueva ley con consenso entre los diferentes actores.

El gobernador explicó que la nueva propuesta tendrá como eje principal la protección de la dignidad humana, mediante la regulación del uso de la imagen, la voz y la identidad de las personas con herramientas de inteligencia artificial, además de garantizar el respeto a la libertad de expresión.

Finalmente, indicó que una vez concluidos los foros de consulta, la nueva iniciativa será presentada ante el Congreso del Estado para su análisis y eventual aprobación.