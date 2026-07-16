Ricardo Gallardo Firma la Derogación de la Ley Serrano en San Luis Potosí; Esto Sabemos

El gobernador Ricardo Gallardo firmó la iniciativa para derogar la Ley Serrano. Nueva propuesta será construida con la participación de periodistas para regular la inteligencia artificial

Ricardo Gallardo Deroga la Ley Serrano; Buscarán una Ley por ConsensoRicardo Gallardo Deroga la Ley Serrano; Buscarán una Ley por Consenso. Foto: N+
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