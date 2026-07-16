Joven es Localizado Sin Vida Presuntamente Asesinado a Puñaladas en Hermosillo

El cuerpo de un joven de 25 años fue localizado presuntamente asesinado a puñaladas en las faldas del cerro de la colonia El Mariachi, en el sector centro de Hermosillo.

Joven es Localizado Sin Vida Presuntamente Asesinado a Puñaladas en HermosilloJoven es Localizado Sin Vida Presuntamente Asesinado a Puñaladas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Tragedia en Hermosillo: Un joven de 25 años fue hallado muerto con heridas de arma blanca. Investigan amenazas de pandillas y su pasado delictivo.

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