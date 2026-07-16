Joven es Localizado Sin Vida Presuntamente Asesinado a Puñaladas en Hermosillo

A puñaladas fue asesinado un joven de 25 años, quien fue localizado sin vida la mañana del jueves en un callejón a las faldas del cerro de la colonia El Mariachi, en el sector centro de Hermosillo.



De acuerdo con reportes oficiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 06:20 horas en la calle Sonora Final, en un callejón que conduce a las casas situadas en lo alto del cerro. La víctima fue identificada como Rafael de Jesús “N”, quien presentaba heridas producidas por arma blanca en la espalda.

El joven presuntamente habría recibido amenazas por integrantes de una pandilla de la zona

Vecinos del sector señalaron a las autoridades que no observaron ni escucharon el momento de la agresión, pero que el sujeto era consumidor de drogas y que presuntamente había recibido amenazas de relacionadas con integrantes de una pandilla de la zona, información que forma parte de las líneas de investigación.



Asimismo, los reportes oficiales indican que la víctima contaba con antecedentes por portación de arma prohibida y por robo con violencia a personas y a establecimiento comercial, ambos registrados en 2019.



Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena, mientras que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para el inicio de las investigaciones correspondientes.