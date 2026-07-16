Daveigh Chase, Actriz de El Aro, Murió sin Hogar, Pero Dejó Una Fortuna sin Testamento

Daveigh Chase, la actriz que dio vida a Samara Morgan en "El Aro" (The Ring) y prestó su voz al personaje de Lilo en la cinta animada de Disney "Lilo & Stitch", falleció el pasado 16 de junio a los 35 años tras vivir sus últimos años en situación de calle. Sin embargo, documentos judiciales revelados esta semana muestran que la actriz dejó un patrimonio estimado en 400 mil dólares (casi 7 millones de pesos mexicanos).

Murió sin testamento

De acuerdo con documentos de sucesión presentados el 8 de julio ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Chase murió sin haber dejado un testamento. Los papeles señalan que su patrimonio está compuesto únicamente por "bienes personales" y que no poseía propiedades inmobiliarias.

Su madre, Cathy Chase, presentó una petición ante el tribunal para convertirse en administradora de la herencia bajo la Ley de Administración Independiente de Sucesiones de California, lo que implicaría además una fianza por el mismo monto de 400 mil dólares. La audiencia de sucesión está programada para el 12 de agosto.

Vivía en situación de calle en Los Ángeles

Los documentos confirman que, al momento de su muerte, Chase se encontraba sin hogar y que solo le sobreviven sus padres. Según reportes, la actriz pasó sus últimos años viviendo en la zona centro de Los Ángeles, cerca de Skid Row, mientras enfrentaba una adicción a las drogas.

Su madre relató en entrevista con el Daily Mail que el problema de adicción de su hija comenzó en 2016, después de un accidente en motocicleta que le provocó dolor de espalda, por el cual le recetaron analgésicos. "Ella buscaba las drogas y salía con las personas equivocadas", declaró Cathy Chase, quien también negó que existiera un distanciamiento familiar previo a la muerte de la actriz.

La causa oficial de muerte, según el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, fue complicaciones relacionadas con el SIDA, con un uso crónico de múltiples sustancias como otra condición significativa. Este dato contrasta con versiones iniciales dadas por su padre y su pareja, quienes habían señalado que la actriz murió por complicaciones de meningitis bacteriana y una infección en la sangre.

Una carrera que arrancó en la infancia

Chase, cuyo nombre legal era Daveigh Elizabeth Schwallier, se dio a conocer por interpretar a Lilo Pelekai en "Lilo & Stitch" (2002) y a la inquietante Samara Morgan en "El Aro", ambas estrenadas el mismo año. Ese mismo 2002 también prestó su voz a Chihiro en el doblaje al inglés de "El viaje de Chihiro", de Hayao Miyazaki, cinta que ganó el Óscar a Mejor Película Animada.

Posteriormente participó en más de 20 episodios de la comedia de Fox "Oliver Beene" y más de 30 capítulos de la serie de HBO "Big Love", donde interpretó a la astuta adolescente Rhonda Volmer. Tras el final de la serie, su carrera se desaceleró y su último crédito actoral fue en el videojuego "Let It Die" (2016), el mismo año de su accidente en motocicleta.