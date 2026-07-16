Daveigh Chase, Actriz de El Aro, Murió sin Hogar, Pero Dejó Una Fortuna sin Testamento

La actriz de "El Aro" y voz de Lilo en Disney, murió en situación de calle en Los Ángeles, pero documentos judiciales revelan que dejó un patrimonio de 400 mil dólares sin testamento.

daveigh-chase-murio-dejo-fortuna-pese-vivir-situacion-calle-cuanto-dejo-herencia-actrizFoto: GettyImages

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Daveigh Chase, actriz de 'El Aro', murió sin hogar pero dejó una herencia de 400 mil dólares. Descubre más sobre su vida y legado.

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