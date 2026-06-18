Daveigh Chase, Actriz de El Aro y Lilo y Stitch, Pasó sus Últimos Días en Situación de Calle

Daveigh Chase, actriz de El Aro y voz de Lilo y Stitch, murió a los 35 años tras vivir en situación de calle en Los Ángeles

ultimos-dias-daveigh-chase-actriz-el-aro-lilo-stitch-campamento-personas-sin-hogarFoto: GettyImages

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Daveigh Chase, actriz de El Aro y voz de Lilo, falleció a los 35 años tras vivir en situación de calle. Su historia revela una lucha con la adicción y un legado inolvidable en Hollywood.

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