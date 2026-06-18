Daveigh Chase, Actriz de El Aro y Lilo y Stitch, Pasó sus Últimos Días en Situación de Calle

La muerte de Daveigh Chase, actriz que marcó a toda una generación con su papel de Samara Morgan en El Aro (2002) y como la voz de Lilo en Lilo y Stitch, ha dejado al descubierto una historia devastadora: sus amigos pasaron años intentando localizarla, y meses antes de su muerte recibieron una pista que los llevó a Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles conocida por sus campamentos de personas sin hogar. La actriz tenía 35 años.

Una desaparición de casi una década

Chase se alejó de Hollywood y de su círculo cercano desde 2016, año en que realizó su último trabajo en pantalla. Su padre, John Schwallier, declaró al New York Times que su hija había luchado con la adicción a las drogas desde los 13 años. A partir de entonces, su rastro se fue diluyendo entre las calles de Los Ángeles.

El video que lo cambió todo

A finales de 2025, el exmánager de la actriz, John Ryan, fue alertado de un video que supuestamente mostraba a Chase en estado de extrema delgadez y apenas consciente en el suelo de lo que parecía ser una carpa o remolque en Skid Row. El video fue publicado en redes sociales y luego eliminado.

Ryan logró ponerse en contacto telefónico con Chase tras ver el video e intentó rescatarla para llevarla a tratamiento, pero cuando llegó a Skid Row, ella ya había desaparecido.

Junto a la hermanastra de la actriz, Gaia Brown, incluso contrataron a un investigador privado para dar con su paradero.

"Estuvimos a punto de encontrarla. Daveigh era la persona más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real", lamentó Ryan.

Una RV en Boyle Heights

Mientras sus amigos la buscaban en Skid Row, Chase vivía en una casa rodante con su pareja, Roy Hernandez, en la zona de Boyle Heights, en el centro de Los Ángeles, a minutos del área de Skid Row. Quienes la conocían temían que su peso hubiera caído hasta los 34 kilogramos.

La hospitalización y la muerte

El 4 de junio fue ingresada a un hospital local. La causa de su fallecimiento fue una infección bacteriana severa que derivó en meningitis y posteriormente en sepsis, lo que provocó un fallo multiorgánico. En los días previos, había sido internada por un cuadro de desnutrición que habría agravado su estado general. Daveigh Chase murió el martes 16 de junio a los 35 años.

La sombra del GoFundMe

Días antes de su muerte, Roy Hernandez lanzó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos. El exmánager, Ryan, declaró que ni la familia ni los amigos cercanos de la actriz conocían a ese hombre, y aseguró que Chase contaba con una cuenta fiduciaria del sindicato SAG con fondos suficientes para cubrir todos los gastos. Ryan reveló además que se encontraba trabajando en un documental sobre la búsqueda de la actriz, titulado Finding Lilo, con el interés de importantes estudios.

Un legado que no se olvida

Además de su icónico papel como Samara en El Aro, Chase fue reconocida por interpretar a Samantha Darko en Donnie Darko y por ser la voz de Chihiro en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, de Studio Ghibli. Tres personajes, tres generaciones, y una historia que terminó demasiado pronto y demasiado lejos del glamour de Hollywood.