Modo Messi en tu Celular: Paso a Paso Cómo Activarlo en WhatsApp

La pasión por el futbol no solo se vive en los estadios o frente a la televisión, con el Mundial en marcha, miles de aficionados dan su apoyo de diferentes formas y si quieres el modo Messi en tu celular, en N+ te compartimos paso a paso cómo activarlo en WhatsApp.

El modo Messi es una forma de personalizar la aplicación con imágenes, fondos y elementos inspirados en el capitán de la selección argentina.

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Cabe señalar que esta opción no forma parte de las funciones oficiales de WhatsApp, los usuarios pueden modificar distintos aspectos visuales de la aplicación para darle un toque con Messi y el ambiente mundialista.

Así puedes modificar tu WhatsApp para que salga Messi

Una de las personalizaciones más llamativas consiste en sustituir el tradicional ícono verde de WhatsApp por una fotografía o diseño relacionado con el futbolista argentino.

Para hacerlo en dispositivos Android es necesario utilizar una aplicación de personalización, como un launcher compatible con la modificación de iconos. Tras instalarlo y establecerlo como predeterminado, el usuario puede mantener presionado el acceso directo de WhatsApp y seleccionar la opción para editar su apariencia.

Posteriormente, solo deberá elegir una imagen de Messi almacenada en la galería del teléfono para que el nuevo diseño aparezca en la pantalla principal.

Otra alternativa para activar el modo Messi es modificar el fondo de las conversaciones. WhatsApp permite utilizar fotografías personalizadas tanto para todos los chats como para conversaciones específicas.

El proceso puede realizarse desde el menú de configuración de la aplicación, donde se encuentra la sección destinada a fondos de pantalla.

Una vez ahí, basta con seleccionar una imagen del astro argentino guardada en el dispositivo y ajustarla según las preferencias del usuario.

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