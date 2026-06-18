Modo Messi en tu Celular: Paso a Paso Cómo Activarlo en WhatsApp

¿Quieres que tu WhatsApp refleje tu apoyo a Messi? Te explicamos el paso a paso para personalizar tu app

El delantero argentino Lionel Messi,El delantero argentino Lionel Messi previo a un partido del Mundial. Foto: AFP

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