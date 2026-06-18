Jalisco Obtiene el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo

El guacamole más grande del mundo está en Jalisco y así se llevó a cabo el evento en el Estadio Charros.

Récord GuinnessFoto: Gobierno de Jalisco

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El guacamole más grande del mundo ahora es de Jalisco: 12,646 kg. Conoce cómo más de 600 personas hicieron historia en el Estadio Charros.

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