Jalisco Obtiene el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo

Este 18 de junio, Jalisco obtuvo el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo, con un peso de 12 mil 646 kilogramos.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, en el evento participaron más de 600 personas, entre ellas, productores empacadores, prestadores de servicio social y voluntarios, así como más de 300 alumnos del Colegio Gastronómico Internacional.

“Con esto, Jalisco vence la marca anterior obtenida por Tancítaro, Michoacán, con 6.8 toneladas de la preparación”, agregaron autoridades.

¿Qué harán con el guacamole?

Según el gobierno jalisciense, el guacamole será repartido entre los asistentes, al Banco de Alimentos, casas hogar y municipios.