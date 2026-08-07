Polémica con Blackpink: Fans Indignados por Exclusivo Evento de Aniversario

BLACKPINK cumple 10 años de su debut este sábado 8 de agosto, pero la manera en que YG Entertainment decidió conmemorarlo desató una ola de críticas entre los Blinks, como se conoce a sus fans a nivel mundial.

Un evento exclusivo y de última hora

La agencia organizó un "Meet & Greet" en el Museo Nacional de Corea, en Seúl, que reunirá por primera vez en más de un año a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa de forma presencial. Sin embargo, el cupo quedó limitado a solo 40 personas para celebrar una década de trayectoria, y la convocatoria abrió con apenas dos días de anticipación, lo que generó acusaciones de improvisación hacia YG Entertainment.

A esto se sumó que la inscripción requería una membresía de pago vigente en Weverse, adquirida antes del 31 de julio, una plataforma que varios fans admiten tener abandonada desde 2024.

La comparación con otros grupos que "sí" celebraron a lo grande

El malestar no es solo por el tamaño del evento, sino por el contraste con cómo otras bandas surcoreanas han festejado el mismo aniversario. BTS iluminó distintos monumentos de Seúl con su color púrpura característico para su décimo aniversario en junio de 2023, además de organizar su festival Festa.

Seventeen lanzó un álbum completo y ofreció una presentación especial con festivales para fans en Seúl, mientras que Twice, que debutó menos de un año antes que BLACKPINK, celebró su propio décimo aniversario con un encuentro de fans, un álbum especial, conciertos y un documental sobre su trayectoria.

Frente a ese estándar, los únicos gestos oficiales de BLACKPINK para su aniversario son el lanzamiento de mercancía en colaboración con MU:DS, la marca del Museo Nacional de Corea, y el sorteo de una insignia especial entre los miembros de Weverse.

"Una bofetada": el enojo de los Blinks

En redes, la molestia apunta tanto a la agencia como a las propias integrantes. Un usuario resumió el sentir de buena parte de los fans al señalar que resulta contradictorio que cada integrante pueda hacer tanto por su carrera en solitario y, en cambio, no hagan absolutamente nada por el grupo o por los Blinks.

El descontento no es nuevo: otros usuarios recordaron que el grupo tampoco realizó transmisiones en vivo para su noveno aniversario pese a estar de gira, y que el más reciente álbum grupal, Deadline,el primero con las cuatro integrantes juntas en tres años y medio, no tuvo eventos promocionales presenciales.

No todos los fans coinciden en culpar a la agencia. Algunos defendieron a las cantantes argumentando que la reunión del cuarteto completo es cada vez más compleja ahora que cada una opera bajo un sello distinto: Jennie con OA Entertainment, Rosé con The Black Label, Lisa con Lloud y Jisoo con Blissoo.

Los contratos de las cuatro artistas con YG Entertainment como solistas terminaron en 2023 y ninguna los renovó, aunque sí mantuvieron su contrato como grupo con la agencia. Bajo ese esquema, BLACKPINK regresó con el sencillo "Jump" en 2025 y el EP Deadline a inicios de este año.