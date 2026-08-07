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Polémica con Blackpink: Fans Indignados por Exclusivo Evento de Aniversario

La celebración del décimo aniversario de Blackpink fue objeto de críticas por parte de sus fans debido a que será con un evento exclusivo y de última hora.

Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images

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Polémica con Blackpink: su aniversario de 10 años se celebra con un evento exclusivo y limitado. ¿Por qué los fans están molestos con YG Entertainment?

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