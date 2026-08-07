Masad Altamimi Gana el Robo de la Salvación en La Casa de los Famosos México

Tras una intensa y tensa jornada de nominaciones, la adrenalina no da tregua en La Casa de los Famosos México. Este jueves 6 de agosto se llevó a cabo la esperada prueba de destreza por el Robo de la Salvación, una oportunidad de oro que permite a los participantes librarse de la eliminación o rescatar a uno de sus compañeros nominados.

En esta ocasión, la prueba diurna bautizada como “Traileros” puso a prueba la paciencia, precisión y habilidad de los famosos.

En el jardín de la casa se instalaron estructuras que simulaban tráileres con un laberinto al frente, el cual debía ser controlado manualmente a través de un volante. El objetivo era claro y desafiante: lograr manipular el volante con la suficiente destreza para hacer pasar dos esféricos a través del laberinto hasta sacarlos del otro extremo.

¿Quiénes fueron los finalistas del Robo de la Salvación?

La competencia de eliminación directa dividió a los famosos en representantes de sus respectivos cuartos. Después de intensos duelos donde incluso La Jefa tuvo que intervenir para recordar el cumplimiento estricto de las indicaciones, tres habitantes lograron imponerse como los representantes de sus equipos:

Ernesto Laguardia (Representando al cuarto Ibiza)

Masad Altamimi (Representando al cuarto Malibú)

Brianda Deyanara (Representando al cuarto Tulum)

Estos tres finalistas aseguraron su pase a la prueba decisiva que se transmitió durante la gala nocturna.

¿Quién retará a Moisés Peñaloza?

El ganador del enfrentamiento fue Masad, quien obtendrá el derecho directo de retar a Moisés Peñaloza, quien ostenta el título de líder de la semana.

Pero, la producción le dio al público el beneficio de votar por otro nominado para competir por la salvación.

De lograr vencer a Moisés en el reto final, el vencedor podrá adueñarse de la salvación y cambiar por completo el rumbo de la tabla de nominados.

La definición del duelo entre Masad, otro nominado y Moisés se transmitirá la noche del viernes a las 10:00 p.m. por Canal 5, así como a través de la cobertura 24/7 en ViX, donde el público conocerá si Moisés logra mantener su beneficio o si la salvación cambia de manos.