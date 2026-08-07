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Masad Altamimi Gana el Robo de la Salvación en La Casa de los Famosos México

Masad ganó el robo de la salvación esta noche, pero el público podrá elegir a otro nominado para competir con Moisés por la salvación

la-casa-de-los-famosos-mexico-quien-gano-robo-salvacion-6-agostoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La adrenalina no para en La Casa de los Famosos México: Masad ganó el Robo de la Salvación y desafiará a Moisés. El público también puede elegir a otro nominado. ¿Quién se salvará?

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