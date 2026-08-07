Salud

Detectan Caso de Cólera en México: Estos son los Alimentos que Transmiten Esta Enfermedad

Ante el caso de cólera detectado en Tuxtepec, Oaxaca, te explicamos qué alimentos pueden contagiar esta enfermedad infecciosa

Bacterias del cólera¿Cómo se contagia el cólera? Foto: AFP

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