Detectan Caso de Cólera en México: Estos son los Alimentos que Transmiten Esta Enfermedad

Se ha detectado un caso de cólera en Oaxaca. Te explicamos cómo se contagia esta enfermedad, qué alimentos pueden transmitirla y cuáles son sus síntomas.

El cólera es una infección provocada por la bacteria Vibrio cholerae.

Esta enfermedad produce una deshidratación extrema que puede ser mortal.

Buscan más casos de cólera en Oaxaca

Un hombre fue diagnosticado con cólera en la ciudad de Tuxtepec, en los límites entre Oaxaca y Veracruz, en la región de la cuenca del Papaloapan. Se presume que el hombre habría contraído la bacteria después de consumir alimentos en la calle.

Se ha descartado que este caso pueda ser el caso de un brote mayor. Sin embargo, las autoridades continúan la vigilancia epidemiológica, en busca de otras posibles causas.

Cabe señalar que un factor que contribuye a la proliferación del cólera son las altas temperaturas que se han registrado en la región.

La historia del cólera en México

El cólera es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Vibrio cholerae. En el pasado, las pandemias producidas por este patógeno cobraron cientos de miles de vidas.

En 1817 comenzó en la India una de las pandemias más letales de este patógeno. La enfermedad se extendió por el globo y terminó oficialmente en 1824.

Dos años después inició una segunda pandemia que fue especialmente agresiva en México. En 1833 el cólera llegó a Veracruz, donde causó cientos de muertes y dejó una profunda marca en la ciudad portuaria.

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La enfermedad también cobró miles de vidas en el Valle de México, especialmente en Iztapalapa. En agradecimiento por el fin de la epidemia, los pobladores realizan desde entonces la representación de la Pasión de Cristo.

¿Cómo se contagia el cólera y cuáles son sus síntomas?

El cólera se contagia por el contacto con agua y alimentos contaminados con heces. En siglos pasados, antes de que se identificara la bacteria responsable, la contaminación de pozos había sido el principal vector de los contagios.

Hoy en día, aunque esta contaminación es posible, la principal fuente de contagios se debe al consumo de alimentos contaminados, especialmente aquellos que se consumen crudos o mal cocidos.

El cólera se puede adquirir por consumir:

Frutas, verduras y hortalizas regadas con aguas contaminadas.

Pollo mal cocido que entró en contacto con agua contaminada.

Lácteos no pasteurizados que entraron en contacto con agua contaminada.

Mariscos crudos, pues Vibrio cholerae puede vivir en aguas salobres.

El cólera produce intensas diarreas que pueden deshidratar rápidamente a los pacientes. La infección se acompaña de vómitos y calambres.

Es indispensable que los pacientes consuman abundantes líquidos. En México, se distribuye gratuitamente el medicamento Suero Vida Oral, diseñado para casos de este tipo.