Seguridad

Hombre es Lesionado con Arma Blanca Frente a Hospital en Hermosillo, Sonora

Un hombre de 42 años fue apuñalado en un camellón frente a un hospital del IMSS en la colonia Constitución de Hermosillo, Sonora; el presunto agresor fue capturado minutos después.

Hombre es Lesionado con Arma Blanca Frente a Hospital en Hermosillo, SonoraHombre es Lesionado con Arma Blanca Frente a Hospital en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Un hombre de 42 años fue herido con arma blanca frente al IMSS. El agresor fue detenido poco después con una navaja.

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