Hombre es Lesionado con Arma Blanca Frente a Hospital en Hermosillo, Sonora

Un hombre de 42 años fue apuñalado cuando se encontraba en un camellón frente a la clínica del IMSS, en la colonia Constitución de Hermosillo, de donde huyó el agresor, pero fue capturado minutos después.



El ataque se registró alrededor de las 17:54 horas del jueves, en el cruce de las calles Isidro Olvera y Morelos, donde la víctima recibió una herida en el pecho, por lo que paramédicos lo llevaron de inmediato a dicho hospital para recibir atención médica de urgencia.

El presunto agresor fue detenido minutos después de la agresión

De inmediato se inició un operativo de búsqueda por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes lograron ubicarlo en las calles Aburto y Morelos, en la colonia Bugambilias, donde fue detenido quien se identificó como, Obed Zaid "N", de 25 años, minutos después de la agresión.



Al momento de la detención, los policías le aseguraron una navaja de aproximadamente 20 centímetros de longitud con manchas de sangre la cual fue puesta como evidencia ante el Ministerio Público, al igual que el detenido para su investigación en los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida.