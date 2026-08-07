Economía

Fin de Semana Sin Impuestos en Texas: Juarenses Aprovechan Compras de Regreso a Clases

Comenzó el fin de semana sin impuestos en Texas. Aquí te decimos qué artículos y útiles escolares aplican para el descuento si cruzas desde Ciudad Juárez.

El periodo libre de impuestos se extiende hasta el domingo 9 de agostoEl periodo libre de impuestos se extiende hasta el domingo 9 de agosto. Foto: N+

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Este fin de semana en Texas, ropa y útiles escolares menores a $100 están libres de impuestos. Descubre qué artículos no califican.

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