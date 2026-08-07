Fin de Semana Sin Impuestos en Texas: Juarenses Aprovechan Compras de Regreso a Clases

El tradicional Tax-Free Weekend comenzó hoy viernes 7 de agosto en Texas, una oportunidad que aprovechan familias de Ciudad Juárez que cruzan hacia El Paso para realizar compras relacionadas con el regreso a clases.

El periodo libre de impuestos se extiende hasta el domingo 9 de agosto a las 11:59 de la noche. Durante estos días, algunas compras de ropa, calzado y artículos escolares quedan exentas del impuesto estatal sobre ventas, siempre que cada artículo tenga un precio menor a 100 dólares.

Para las familias juarenses que planean aprovechar este beneficio, es importante considerar que la exención se aplica por pieza y no sobre el total de la compra.

¿Qué productos pueden comprarse sin impuestos?

Entre los artículos que califican se encuentran prendas como jeans, camisas, vestidos, abrigos, calcetines, ropa interior, zapatos de uso diario y tenis, siempre que cada pieza cueste menos de 100 dólares.

También están incluidos diversos útiles escolares, como: