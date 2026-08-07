Relámpagos Iluminan el Cielo Durante Tormenta en Ciudad Juárez

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a habitantes de Ciudad Juárez la noche del jueves 6 de agosto, cuando una serie de relámpagos iluminó el cielo en distintos puntos de la ciudad mientras la lluvia se intensificaba.

Desde varios sectores fue posible observar la actividad eléctrica acompañada de truenos, un fenómeno que llamó la atención de quienes compartieron imágenes y videos a través de redes sociales.

Conforme avanzó la noche, la precipitación aumentó de intensidad y provocó encharcamientos en diversas vialidades, complicando la circulación en algunas zonas.

Tormenta eléctrica fue visible desde distintos sectores

Los constantes relámpagos iluminaron el cielo durante gran parte de la tormenta, ofreciendo un espectáculo que pudo apreciarse desde diferentes colonias de Ciudad Juárez.

A través de redes sociales, ciudadanos señalaron que la lluvia se prolongó aproximadamente una hora en varios sectores de la ciudad, donde además reportaron calles con acumulación de agua.

Hasta el momento, no se informó sobre afectaciones mayores relacionadas con la tormenta, que estuvo marcada por la intensa actividad eléctrica registrada durante la noche.