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Relámpagos Iluminan el Cielo Durante Tormenta en Ciudad Juárez

Una tormenta eléctrica acompañada de lluvia intensa iluminó el cielo de Ciudad Juárez y dejó encharcamientos en distintos sectores.

La lluvia duró cerca de una horaLa lluvia duró cerca de una hora. Foto: N+

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Relámpagos iluminan Ciudad Juárez: una tormenta eléctrica sorprende a los habitantes con lluvia intensa y encharcamientos.

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