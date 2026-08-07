Seguridad

Dan Prisión Preventiva Oficiosa a los 6 Detenidos en Campo de San Francisco de Ixcatán

Los seis hombre fueron capturados durante el descubrimiento de este presunto campo de reclutamiento, ubicado en el municipio de Zapopan.

Rancho de reclutamiento en ZapopanEl campo quedó bajo resguardo de la FGR. Foto: N+

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Prisión preventiva para 6 detenidos en Zapopan por posesión de armas. El campo de San Francisco de Ixcatán bajo investigación.

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