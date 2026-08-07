Dan Prisión Preventiva Oficiosa a los 6 Detenidos en Campo de San Francisco de Ixcatán

Ya han sido imputados los seis hombres detenidos durante el cateo en el presunto campo de reclutamiento localizado en San Francisco de Ixcatán, Zapopan.

Javier Antonio ‘N’, José Ángel ‘N’, Luis David ‘N’, Jorge Misael ‘N’, David Rolando ‘N’ y Carlos Antonio ‘N’, fueron imputados por los delitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada. Así como por posesión de cartuchos y cargadores.

A los seis, se les dictó prisión preventiva oficiosa, así como tres meses para el cierre de investigación complementaria.

Localizan presunto campo de reclutamiento en Zapopan

El campo de San Francisco de Ixcatán, en Zapopan, está bajo resguardo de la FGR a una semana de su hallazgo por personal del Ejército Mexicano.

Además de la detención de estas seis personas, al interior del campo, de aproximadamente 30 hectáreas, también se realizó el decomiso de armas, equipo táctico y se desmanteló un centro de monitoreo que contaba con cámaras de videovigilancia.

Será la Fiscalía General de la República la encargada de ampliar la información sobre el caso y confirmar si en este predio fueron localizados más indicios.