Seguridad

Fiscalía CDMX Detiene a Yovana ’N’, por Despojo en la Miguel Hidalgo

Suman tres personas detenidas, entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2026, por el mismo caso, en CDMX

Juzgados del Poder Judicial de CDMXJuzgados del Poder Judicial de CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Fiscalía CDMX detiene a tres personas por un caso de despojo en la Miguel Hidalgo, en 2018. Entérate aquí los detalles.

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