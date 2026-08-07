Fiscalía CDMX Detiene a Yovana ’N’, por Despojo en la Miguel Hidalgo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México (CDMX), informó hoy, 7 de agosto de 2026, que fue detenida Yovana 'N', por su probable participación en el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio de una mujer, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En un comunicado, la Fiscalía de CDMX señaló que suman tres personas detenidas, entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2026, por el mismo caso por el que fue arrestada Yovana ’N’.

La Fiscalía de CDMX indicó que, de acuerdo con la investigación, el 29 de agosto de 2018 se emitió una sentencia dentro de un juicio civil que reconoció el pleno dominio de la víctima sobre el inmueble y ordenó su desocupación y entrega.

El 15 de noviembre de 2018, se realizó el desalojo de los ocupantes y la entrega material y jurídica del predio. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2018, la víctima acudió al inmueble y encontró candados y cadenas rotos y en el interior había tres personas, quienes habrían ingresado nuevamente y ocupado el predio pese al desalojo previo.

La Fiscalía CDMX apuntó que se trataba de Yovana ’N', Arcelia ’N' y Genaro ’N'.

Suman tres detenidos por caso de despojo en la Miguel Hidalgo

La Fiscalía General de Justicia de CDMX subrayó que el 21 de julio de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Arcelia ’N’ y a Genaro ’N’, en la alcaldía Azcapotzalco, y que el 5 de agosto de 2026, cayó Yovana ’N’, en la Miguel Hidalgo.

La FGJ detalló que una audiencia, realizada el 22 de julio de 2026, la autoridad judicial impuso a Arcelia ’N’ y a Genaro ’N’ las medidas cautelares de no acercarse al inmueble, no comunicarse con la víctima y permanecer bajo resguardo domiciliario.

La dependencia agregó que el jueves, 6 de agosto de 2026, Yovana ’N’ fue presentada ante la autoridad judicial, quien le impuso prisión preventiva.

La Fiscalía de CDMX destacó que con estas acciones, la Ciudad de México fortalece su respuesta contra el despojo, para llevar ante la justicia a quienes participen en este delito, proteger el patrimonio de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

Por último, la FGJ apuntó que en cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, las tres personas detenidas por el presunto delito de despojo “se consideran inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

RMT