Homicidios

Dan Último Adiós a Mujer de la Tercera Edad que Murió tras un Asalto en Puebla

Familiares de Dominga Pérez Comisario aclaman justicia por su muerte y la despiden con una ceremonia en San Salvador Chachapa de Amozoc, Puebla.

Último adiós a Dominga, quien murió tras un asalto en Puebla.Despiden a Dominga, quien murió tras un asalto en Puebla. Foto: Juan M.

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Despiden a Dominga Pérez, asesinada en su cumpleaños tras un asalto. Familiares claman justicia mientras las autoridades investigan.

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