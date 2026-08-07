Dan Último Adiós a Mujer de la Tercera Edad que Murió tras un Asalto en Puebla

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Dominga Pérez Comisario, quien fue asesinada durante un asalto el pasado martes 4 de agosto en San Diego Ecatepec, junta auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc de Mota, Puebla.

De acuerdo a sus familiares, ese día cumplía 82 años de edad y lamentablemente no pudo festejarlo pues unos delincuentes le arrebataron la vida.

Despiden con mariachi a Dominga Pérez Comisario en Puebla

Este viernes 7 de agosto a primera hora de la mañana se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en el templo de San Mateo Apostol, en donde sus seres queridos la despidieron con flores y música de mariachi.

Los familiares revelaron que aquella noche trágica, Dominga regresaba de vender cemitas en la zona de la Cantera cuando sucedió el crimen, su hijo, un chofer de transporte público fue quien la encontró cuando iba rumbo a casa.

Ahora debe enfrentar el dolo de su madre quien es recordada como una gran mujer dedicada al comercio en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa.

Dominga Pérez Comisario murió tras el robo de 90 pesos en Puebla

Dominga Pérez Comisario fue interceptada por un sujeto al rededor de las 21:00 horas del 4 agosto. El hombre le robó 90 pesos y luego la asesinó.

Posteriormente, abandonó su cuerpo en la calle 7 Oriente y privada 4 Sur de la colonia 21 de Marzo en Amozoc de Mota.

De acuerdo a los paramédicos, la mujer de la tercera edad habría perdido la vida debido a un golpe en la cabeza, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inicio una carpeta de investigación para dar con el responsable.

La familia despidió a Dominga Pérez Comisario este viernes, pero su lucha por justicia sigue en pie pues buscan que las autoridades detengan al delincuente para que pague conforme lo dicta la ley Al respecto, las autoridades no han dado a conocer avances ni alguna detención.

Con información de N+

MCS