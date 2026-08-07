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Hirving ‘Chucky’ Lozano Tiene Nuevo Equipo en la MLS: “Lo Intentamos Fichar Hace 3 Años”

Este viernes se anunció el nuevo equipo del ‘Chucky’ Lozano, quien se convierte en jugador franquicia

Hirving 'Chucky' Lozano en partido en Oregon el 1 de noviembre 2025. Foto: Reuters (Troy Wayrynen-Imagn Images)Hirving 'Chucky' Lozano en partido en Oregon el 1 de noviembre 2025. Foto: Reuters (Troy Wayrynen-Imagn Images)

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