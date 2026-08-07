Hirving ‘Chucky’ Lozano Tiene Nuevo Equipo en la MLS: “Lo Intentamos Fichar Hace 3 Años”

Hirving ‘Chucky’ Lozano tienen nuevo equipo en la Major League Soccer (MLS) al dejar de ser parte del San Diego FC. Aquí en N+ te decimos en dónde jugará el mexicano.

El ‘Chucky’ Lozano ha sido jugador del San Diego FC, el PSV Eindhoven de la Eredivisie, el Napoli de la Serie A italiana y el Pachuca, de la Liga MX.

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El nuevo equipo del ‘Chucky’ Lozano

Este viernes 7 de agosto 2026 se dio a conocer que ‘Chucky’ Lozano deja de ser parte del San Diego FC y ahora se integró a las filas del LA Galaxy.

Según un comunicado del LA Galaxy, el equipo de la MLS buscó al mexicano desde hace tres años.

“Hirving es un jugador que intentamos fichar hace tres años, así que esto se siente como un ciclo que se cierra. Es un competidor feroz con una excelente trayectoria en equipos que han luchado por títulos en varias ligas, incluyendo su temporada de debut en la MLS”, dijo Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy.

LA Galaxy le ofrece estas condiciones al mexicano

En un comunicado, el LA Galaxy reveló cuáles son las condiciones bajo las cuales llega el 'Chucky' al equipo.

Will Kuntz destacó que la llegada de Lozano es “ideal para el momento que estamos viviendo como club. Tenemos un grupo talentoso, un vestuario sólido y un objetivo claro en estos últimos 15 partidos de la temporada, y estamos encantados de que Hirving y su familia se unan al Galaxy”.

El ‘Chucky’ llega como jugador Franquicia hasta diciembre de 2026, con opción de compra definitiva, cedido por el San Diego.