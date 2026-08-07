Fin de Semana de Lluvias en CDMX: Así Estará el Clima del 8 al 10 de Agosto 2026

¡Toma precauciones! Este fin de semana, la Ciudad de México (CDMX) seguirá con lluvias en varias zonas, por lo que aquí te compartimos el pronóstico del tiempo detallado correspondiente a los días 8, 9 y 10 de agosto de 2026 en la capital mexicana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión extendido hasta el centro del país e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

Fin de semana lluvioso

En su pronóstico de la Megalópolis, el SMN informó que el sábado y domingo habrá lluvias de distinta intensidad.

Para el sábado 8 de agosto por la mañana, previó cielo parcialmente nublado, ambiente templado con presencia de bruma. Y durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX.

Temperatura máxima estimada: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C.

Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Mientras que el domingo 9 de agosto, en la mañana habrá cielo medio nublado, ambiente templado y presencia de bruma. Durante la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C.

Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Lluvias también el lunes

Además del fin de semana, el SMN previó que las lluvias continuarán el lunes 10 de agosto. Este es el desglose previsto por la Conagua durante los tres días siguientes:

8 de agosto

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.

Tarde : Temperatura entre 24 y 26 grados; 40% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 15 km/h.

9 de agosto

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.

Tarde : Temperatura entre 25 y 27 grados; 70% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

10 de agosto

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.

Tarde : Temperatura entre 25 y 27 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB