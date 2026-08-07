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Fin de Semana de Lluvias en CDMX: Así Estará el Clima del 8 al 10 de Agosto 2026

Conoce aquí cómo estará el clima en la Ciudad de México del sábado al lunes y prepárate para evitar afectaciones

Lluvia en La Raza, Ciudad de México (CDMX), el 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia en La Raza, Ciudad de México (CDMX), el 13 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este fin de semana, CDMX tendrá lluvias. Consulta el pronóstico del 8 al 10 de agosto y evita afectaciones siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

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