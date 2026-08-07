Vinculan a Proceso a Ramón "N" el "R1", Presunto Autor del Homicidio de Carlos Manzo

Esta tarde en audiencia, se vinculó a proceso a Ramón Ángel "N" el "R1", señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El juez estableció dos meses para la investigación complementaria.

Se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa

Se le acusa de su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.

FGR

El martes, la Fiscalía de Michoacán formuló la imputación contra Ramón Ángel "N" "El R1", por el delito de homicidio en contra de Manzo.

La continuación de la audiencia de hoy se realizó por videoconferencia, ya que el “R1”, se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México.

FGR

En un comunicado, la FGR informó que en la continuación de la audiencia inicial, los datos de prueba resultaron contundentes para que el juez de control determinara la vinculación a proceso en contra de Ramón “N” y Jesús “N”.

"Estas personas, probables integrantes de una célula delictiva, fueron detenidas como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México".

Ramón "N" "El R1", fue detenido el pasado 30 de julio 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco.

Es líder de la célula criminal conocida como "Los Rs", vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

Es considerado el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido durante el festival de Las Velas el 1 de noviembre de 2025.

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