Seguridad

Vinculan a Proceso a Ramón "N" el "R1", Presunto Autor del Homicidio de Carlos Manzo

Esta tarde se llevó a cabo la audiencia de Ramón "N", pieza clave del CJNG, y señalado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan

Vinculan a proceso a el R1FGR
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