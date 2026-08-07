Internacional

Aberlardo de la Espriella Asume Como Presidente de Colombia

El político derechista asumió como presidente de Colombia en una ceremonia donde estuvieron presentes el rey de España y el mandatario argentino Javier Milei

Abelardo de la EspriellaAbelardo de la Espriella asume como presidente de Colombia. Foto: AFP

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