Aberlardo de la Espriella Asume Como Presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia. La ceremonia se realizó en la Universidad Santiago de Cali y no en la ciudad de Bogotá, donde tradicionalmente se celebra el cambio de poderes.

Aberlado de la Espriella asume presidencia de Colombia

A la ceremonia asistieron el rey Felipe VI de España, el presidente argentino Javier Milei y el presidente de la FIFA Gianni Infantino. El ascenso de Abelardo de la Espriella tomó por sorpresa a los políticos tradicionales de Colombia.

Con un discurso de extrema derecha, que promete mano dura contra el crimen organizado, el empresario y abogado dejó fuera de la segunda vuelta a la derecha del uribismo. En la segunda vuelta derrotó al candidato de izquierda Iván Cepeda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abelardo de la Espriella Toma Posesión Como Presidente de Colombia

El triunfo de Abelardo de la Espriella no fue reconocido por el ahora expresidente Gustavo Petro. El líder de izquierda denunció que la victoria del empresario se debió a un fraude, hipótesis que no fue defendida por ninguna institución. El exmandatario no acudió a la toma de posesión.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella nació en 1978 en Bogotá. El empresario ganó notoriedad en 2024 con la fundación del movimiento Defensores de la Patria.

Ganó popularidad en redes sociales, donde se distinguió por un discurso estridente, que prometía acciones contundentes contra el narcotráfico y la guerrilla, lejos de los intentos de diálogo que distinguieron a administraciones anteriores.

El mandatario es un abierto simpatizante de Donald Trump. Fue criticado durante su campaña por ostentar la nacionalidad estadounidense.

También fue señalado por haber sido abogado entre 2013 y 2019 de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y funcionario del régimen chavista, quien fue detenido en febrero del 2026.