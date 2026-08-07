Desde Tlalpan hasta Iztapalapa: CDMX Se Inunda por Fuertes Lluvias Hoy
En la capital del país, la SGIRPC activó la Alerta Naranja por fuertes lluvias y posible caída de granizo
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En la capital del país, la SGIRPC activó la Alerta Naranja por fuertes lluvias y posible caída de granizo
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Por segundo día consecutivo, las lluvias fuertes continúan sobre la Ciudad de México y el Estado de México, en algunas zonas con presencia de granizo y ráfagas de viento.
En la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla, Naranja y Roja por fuertes lluvias y posible caída de granizo en las 16 alcaldías.
Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertas y posible caída de granizo, para la tarde y noche de este viernes.
La Alerta es para Magdalena Contreras
La Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes para las siguientes alcaldías:
Álvaro Obregón
Coyoacán
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
Tlalpan
Se espera que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 17:30 y las 23:00 horas de este viernes 7 de agosto de 2026, de acuerdo con el último alertamiento de las autoridades capitalinas.
Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 07/08/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/d21QHD7pJg
Esta tarde se observan lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
En tanto, en Tlalpan, vecinos de Tekit entre Tenosique y Héroes de Padierna reportan una severa inundación, lo mismo que en la bajada de la Picacho- Ajusco. También reportan encharcamiento sobre Calzada de Tlalpan, entre las calles Morelos y Galeana, en la alcaldía Tlalpan.
Severa inundación en las colonias San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro en la alcaldía Álvaro Obregón. También hay importantes inundaciones en las inmediaciones del centro comercial Perisur en Periférico Sur.
En tanto, usuarios del Metro reportan caída de plafón en la estación Universidad del Metro.
Con corte a las 17:30 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes demarcaciones:
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Venustiano Carranza
Xochimilco
AMP
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 07/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2026
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