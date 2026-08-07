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Desde Tlalpan hasta Iztapalapa: CDMX Se Inunda por Fuertes Lluvias Hoy

En la capital del país, la SGIRPC activó la Alerta Naranja por fuertes lluvias y posible caída de granizo

Lluvias hoy en CDMXCuartoscuro

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