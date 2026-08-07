EUA Reanudará Parcialmente Actividades en Michoacán tras Alerta de Seguridad

El gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente a partir de mañana sábado 8 de agosto sus actividades en Michoacán, específicamente en las áreas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro.

Lo anterior, como resultado de la "coordinación continua" en materia de seguridad con México", informó en un comunicado el embajador estadounidense Ronald Johnson.

Luego del anuncio, el embajador Johnson agradeció la cooperación del gobierno de México y las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad tanto del personal estadounidense como de la población de Michoacán.

"Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica", agregó el diplomático.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

En la actualización de la alerta de seguridad, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México recordaron que "la advertencia de viaje de Estados Unidos clasifica a Michoacán como una zona de Nivel 4, que recomienda no viajar".

¿Por qué Estados Unidos había suspendido actividades en Michoacán?

Estados Unidos suspendió el miércoles todo tipo de operaciones en el estado occidental de Michoacán, entre las que está la verificación de aguacates necesaria para exportar la fruta a ese país, “debido a una amenaza contra intereses estadounidenses”.

La embajada no especificó en su alerta de seguridad cuál era esa amenaza, pero el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo en un vídeo difundido en sus redes que la paralización temporal de las inspecciones estadounidenses fue para salvaguardar la integridad de sus trabajadores después de recientes detenciones vinculadas a la extorsión.

Michoacán es el principal exportador de aguacates a Estados Unidos y también una región de alta actividad del crimen organizado. Ahí operan al menos cuatro cárteles declarados como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump y la mayoría de ellos, además de dedicarse a la producción o tráfico de drogas, se financian a través de extorsiones a todo tipo de sectores económicos, incluidos los aguacateros.

Con información de: AP