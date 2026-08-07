Seguridad

EUA Reanudará Parcialmente Actividades en Michoacán tras Alerta de Seguridad

Se reanudarán parcialmente actividades en las áreas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro

Aguacate mexicano. Foto: CuartoscuroAguacate mexicano. Foto: Cuartoscuro
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