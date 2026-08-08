203 Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara Recibirán Descuento por Agua Sucia

El Siapa determinó que serán 203 las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que podrán acceder al descuento del 80% en el pago del servicio de agua potable debido a problemas relacionados con la calidad del líquido.

La cifra se obtuvo luego de que el organismo analizara la información proporcionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que había remitido un listado de 243 colonias.

Depuran 40 colonias del listado inicial

Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Siapa, el director general del organismo, Ismael Jaúregui, explicó que 40 colonias fueron depuradas del listado.

De estas, 32 no existen o no aparecen en el padrón de usuarios del organismo, mientras que otras ocho se encuentran fuera del área de cobertura del Siapa.

Jaúregui señaló que estas 32 colonias no fueron eliminadas de manera definitiva del análisis, por lo que, en caso de que posteriormente se determine que cumplen con los criterios correspondientes, podrían incorporarse al listado.

El director general indicó que la revisión continuará y que, en las próximas semanas, podrían integrarse nuevas colonias al listado si cuentan con la dictaminación correspondiente de la CEDHJ y se determina que el problema de calidad del agua no ha sido solventado.

Además, señaló que el análisis deberá realizarse mes con mes en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por lo que el número de colonias beneficiadas podría actualizarse.

Descuento estará vigente durante 2026

El decreto que autoriza al Siapa a aplicar el descuento del 80% fue publicado el pasado 27 de julio en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

El beneficio se aplicará a partir de la información remitida por la CEDHJ y estará vigente durante el ejercicio fiscal 2026.

El propio Siapa publicará en su página oficial el listado de colonias beneficiadas, el cual será actualizado de manera mensual.

Vecinos se manifiestan

Mientras se llevaba a cabo la sesión, vecinos de distintas colonias de Tlaquepaque que no aparecen en el listado inicial realizaron una manifestación afuera de las oficinas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Los habitantes solicitaron que sus colonias sean consideradas dentro de los sectores que recibirán el beneficio.