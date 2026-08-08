Sociedad

203 Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara Recibirán Descuento por Agua Sucia

El Siapa depuró 40 colonias del listado remitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; el beneficio estará vigente durante 2026

SiapaSerán 203 las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara las que recibirán descuento por agua sucia. Foto: N+

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203 colonias de Guadalajara recibirán un descuento en agua por problemas de calidad. El Siapa y la CEDHJ revisarán mensualmente

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