Salud

¿Qué es la bacteria E. coli que Está Presente en el Agua de las Tuberías del Siapa?

El director de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera, explicó qué es la bacteria E. coli, presente en el agua de las tuberías del Siapa, y los daños que puede provocar

Bacteria E. ColiEsta es la bacteria E. coli que está presente en el agua de las tuberías del Siapa. Foto: N+

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¿Sabías que E. coli puede duplicarse cada 20 minutos? Detectada en el agua del Siapa, puede causar diarrea y fiebre. Aprende cómo prevenir su consumo y cuida tu salud.

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