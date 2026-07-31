¿Qué es la bacteria E. coli que Está Presente en el Agua de las Tuberías del Siapa?

Ante la presencia confirmada de la bacteria Escherichia coli, también conocida como E. coli, en el agua de las tuberías del Siapa, autoridades de salud emitieron recomendaciones y explicaron de qué se trata.

E. coli es una bacteria con forma alargada, semejante a un bastoncillo, se trata de una célula bacteriana que puede duplicar su población en un tiempo muy corto: aproximadamente cada 20 minutos.

La bacteria vive de forma natural en el intestino y es importante durante el proceso de digestión. La mayoría de estas son inofensivas, pero algunas cepas pueden provocar enfermedades gastrointestinales.

“Comúnmente encontramos en la naturaleza, es decir, puede estar en tierra, en agua, en cultivos, en este testigo, de otros animales que de ahí, pues bueno, se puede llegar a trasladar a un cuerpo de agua, a los alimentos, o pasar por el sistema de riego de algún cultivo”, explicó Roberto Carlos Rivera, Director de Salud Pública.

Ante la detección de esta bacteria, la Secretaría de Salud Jalisco pide a la población clorar o hervir el agua antes de consumirla.

“Si tiene algún color se realiza una cloración, eso lo podemos hacer, nada más hay que hacerlo calculado al tamaño de nuestro tinaco, es decir, la capacidad que tenga el tinaco o la cisterna”, mencionó Rivera.

¿Qué pasa si las personas consumen esta bacteria?

El consumo de agua contaminada con esta bacteria provoca cuadros severos de diarrea, fiebre y malestar general. Jalisco registra ya un acumulado de más de 126 mil casos de infecciones diarreicas en lo que va de 2026.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a reforzar las medidas de higiene dentro y fuera del hogar.