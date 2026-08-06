Familiares de Violeta y Melissa Exigen su Localización; Cierran Carretera a Morelia en Jalisco

Amigos y familiares de Violeta y Melissa, jóvenes de Acatlán de Juárez que desaparecieron por una presunta oferta de empleo en Puerto Vallarta, se manifestaron sobre la carretera a Morelia, por lo que la vialidad fue cerrada en ambos sentidos.

Los manifestantes colocaron letreros y pancartas con los rostros de las jóvenes. Tras el bloqueo de la vialidad, se generaron filas kilométricas en ambos sentidos, transportistas y particulares esperaron alrededor de tres horas.

Violenta y Melissa, de 21 y 19 años respectivamente, fueron vistas por última vez el 27 de julio, ambas salieron de Acatlán de Juárez hacia Puerto Vallarta por una supuesta oferta de trabajo.

¿Qué pasó con las jóvenes desaparecidas?

La madre de Violeta explicó que en la supuesta oferta de trabajo, ofrecían comida, un lugar para vivir y un salario de 7 mil pesos.

"Les ofrecían comida, lugar donde vivir, un salario de 7 mil pesos y que iban a poder estar comunicándose con sus familiares", manifestó Claudia, la madre de Violeta.

Desde la desaparición de las jóvenes, sus familiares han vivido angustia y desesperación, por lo que siguen buscándolas después de que perdieron comunicación con ellas.