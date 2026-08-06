Desaparecidos

Familiares de Violeta y Melissa Exigen su Localización; Cierran Carretera a Morelia en Jalisco

Amigos y familiares de Violeta y Melissa, jóvenes de Acatlán de Juárez desaparecidas el 27 de julio, se manifestaron en la carretera a Morelia para exigir su localización

ManifestaciónFamiliares de Violeta y Melissa, jóvenes desaparecidas en Jalisco, se manifestaron en carretera a Morelia. Foto: N+

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Desesperación en Jalisco: Amigos y familiares de Violeta y Melissa bloquean carretera a Morelia buscando respuestas sobre su desaparición

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