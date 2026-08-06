Denuncian Academia Militarizada en Sayula por Presuntos Casos de Tortura contra Menores

La Secretaría de Educación Jalisco informó que hay una escuela militarizada que opera de manera irregular en el municipio de Sayula, luego de que se han denunciado casos de desnutrición, tortura psicológica y física entre los menores de edad inscritos.

Se trata de la escuela militarizada de nombre Esparta, la cual no cuenta con la autorización de la Secretaría de Educación del Estado y que ya suma ocho denuncias ante la Fiscalía de Jalisco tras revelarse casos de maltrato físico y psicológico contra los jóvenes.

Padres de familia han sacado a los menores de esta academia, como Rosa María, quien asegura que inscribió a sus hijos sin imaginar que presentarían daños irreparables que comenzaron a vivir desde que tenían 10 y 12 años de edad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Denuncian Maltratos Físicos y Psicológicos en Academia Militarizada de Sayula, Jalisco

¿Cuál es la historia de Rosa María y sus hijos?

El 3 de febrero de 2025, Rosa María decidió ingresar a sus hijos a esta academia, la cual encontró a través de redes sociales, donde le prometieron un esquema que ayuda a los menores a obtener valores, disciplina y actividades académicas y deportivas que se veían atractivas para ella.

“Era el exceso de ejercicio y si no lo hacían, eran ahora sí que golpeados y pateados, psicológicamente los torturaban, diciéndoles, que por ejemplo, que yo no quería a mis hijos y los había llevado a ese lugar porque los quería abandonar. Era una constante sobre eso, hablándole, ahora sí que pestes de mí y de mi familia para que ellos, ahora sí que no buscaran ayuda de nosotros”, explicó Rosa María.

Las visitas que realizaban los padres eran en un cuarto, lo que le daba mala impresión a Rosa, especialmente porque nunca los dejaban solos, ya que estaban en compañía de otros supuestos “cadetes”, quienes incluso escribían todo lo que platicaban.

De acuerdo a Rosa, sus hijos supieron cómo narrarle la tortura que vivían, por lo que sin dudarlo, los sacó del lugar cinco meses después de su ingreso. Sin embargo, ahora, los menores no sólo salieron con problemas de conducta, sino también con desnutrición y daños psicológicos.