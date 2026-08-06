Seguridad

Denuncian Academia Militarizada en Sayula por Presuntos Casos de Tortura contra Menores

Una escuela militarizada en Sayula, Jalisco, ha sido denunciada por presuntos casos de tortura psicológica y física contra menores de edad.

Escuela Militarizada en SayulaDenunciaron una academia militarizada en Sayula por supuestos casos de tortura. Foto: N+

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Escuela Esparta en Sayula acusada de operar sin permiso y torturar a menores. Rosa María cuenta cómo sus hijos sufrieron desnutrición y daño psicológico.

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