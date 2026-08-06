Hombre de la Tercera Edad Muere Durante Incendio en Guadalajara

Un hombre de la tercera edad murió calcinado en un incendio registrado sobre la avenida República, entre Aquiles Serdán y Emiliano Zapata en la zona de Oblatos, Guadalajara.

La víctima no alcanzó a salir del incendio de una casa habitación, donde las llamas consumieron rápidamente algunas habitaciones de la finca. Además, se quemó basura, enseres domésticos y material de reciclaje.

Bomberos de Guadalajara se encargaron de sofocar las llamas y, cuando realizaron la búsqueda del hombre, lo encontraron sin vida.

Investigan las causas del incendio

Por el momento, las autoridades analizan todas las posibles causas del incendio para descartar o confirmar si fue provocado.

Cabe destacar que, mientras las autoridades permanecieron en el domicilio, no se presentó ningún familiar del adulto mayor ni el propietario de la finca.