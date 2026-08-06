Accidentes

Hombre de la Tercera Edad Muere Durante Incendio en Guadalajara

La víctima falleció en un incendio de la zona de Oblatos; autoridades investigan las causas del siniestro.

bomberos GuadalajaraBomberos de Guadalajara llegaron al sitio para controlar las llamas. Foto: N+

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Un incendio en Guadalajara cobra la vida de un hombre de la tercera edad. Las autoridades buscan esclarecer si fue provocado.

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