Mujer es Mordida por Perro Pitbull en Zapopan; el Dueño Asegura que Ella se Pasó a su Propiedad

Una mujer de aproximadamente 65 años fue mordida por un perro de raza pitbull en los cruces de las calles Jesús García y Juan Martínez, en la colonia Agua Fría, en Zapopan, un hecho que movilizó a oficiales de la Comisaría Municipal y a elementos de Bienestar Animal del municipio.

De acuerdo con las autoridades, el perro se encontraba amarrado a un poste, cuando de repente, el animal se soltó y le mordió el brazo a la mujer, por lo que fue trasladada hasta un puesto de socorros de la Cruz Verde para recibir atención médica.

Dueño del perro asegura que la mujer pasó a propiedad privada

El dueño del perro explicó que el animal solía ser agresivo, misma razón por la que lo tenía amarrado, sin embargo, confirmó que la mujer que fue atacada, en ocasiones anteriores, pasaba cerca con sus perros, quienes presuntamente, agredían a su perro pitbull, por lo que ésta se volvía agresivo.

Además, el sujeto afirmó que el perro se encontraba en propiedad suya.

"En una ocasión sí, la misma persona la agredió, pero nada más le soltó una pequeña mordedura, porque la señora baja con perros, baja con tres o cuatro, entonces los perros de ella agreden en el lugar donde está él. En esta ocasión, lamentablemente se soltó. Lo que pasa es que ahí donde pasan es una propiedad privada, es mía", manifestó el dueño del perro.

El hombre confirma que el perro lo tenía porque su mujer tiene una discapacidad

También, el dueño comentó que tenía al perro por cuestiones de vigilancia, ya que su esposa presenta una discapacidad, incluso manifestó que no tiene al canino desde que era pequeño, sino desde hace apenas dos años.

"Es un perro de vigilancia porque mi esposa tiene discapacidad, entonces yo lo tenía por eso. Yo a este perro lo tengo desde hace dos años, ya lo traía así", mencionó el dueño.

El perro será resguardado durante 10 días

De acuerdo con Miguel Bobadilla, técnico operativo de la Unidad de Protección Animal de Zapopan, explicó que el perro estará resguardado durante 10 días por protocolo, con la intención de revisarlo y confirmar que la mujer atacada no corra ningún riesgo.

"Este canino, hay que trasladarlo, no sé exactamente que proceda en relación al incidente, con nosotros tiene que estar 0 días bajo protocolo. Visualizarlo, que no tenga problema molar, alguna infección, ahora sí que salvaguardar la integridad de la persona", dijo Bobadilla.

Por último, el técnico mencionó que es importante mantener a este tipo de perros bajo seguridad, ya que pueden atacar a la población, vecinos o incluso a los mismos dueños.