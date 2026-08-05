Seguridad

Mujer es Mordida por Perro Pitbull en Zapopan; el Dueño Asegura que Ella se Pasó a su Propiedad

Una mujer de la tercera edad fue mordida por un perro en la colonia Agua Fría, del municipio de Zapopan

Perro pitbullUn perro mordió a una mujer de la tercera edad en Zapopan. Foto: N+

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En Zapopan, una mujer fue atacada por un pitbull. El dueño dice que el perro es para proteger a su esposa con discapacidad

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