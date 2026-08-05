Habrá Descuentos y Pagos a Meses sin Intereses en Multas Vehiculares de Jalisco

Del 1 de agosto al 30 de septiembre el Servicio Estatal Tributario puso en marcha una estrategia para facilitar el pago de multas vehiculares, por lo que habrá descuentos de hasta el 50% . Los pagos se podrán diferir hasta en 12 meses.

Los descuentos y beneficios para regularizar recargos aplican a personas físicas y morales.

Carlos Arias Madrid, jefe del Servicio Estatal Tributario, comentó que con este paquete de beneficios y facilidades esperan que los ciudadanos puedan regularizar su situación.

Los plazos para los pagos son:

Las multas 5 mil a 8 mil pesos serán con un plazo de 3 meses con pagos diferidos.

De 50 mil en adelante serán a 12 meses de plazo con pagos diferidos.

¿Cuántos vehículos con adeudos hay en Jalisco?

En el estado suman 822 mil vehículos con adeudos vehiculares. La mayoría, el 47%, tiene de dos a nueve multas pendientes de cubrirse, aunque 81 mil de ellos registran 10 o más multas.

¿Cuál es el objetivo de estos descuentos?

El objetivo es que los deudores puedan ponerse al corriente y regularizar los pagos pendientes que tienen por distintos conceptos, como multas por exceso de velocidad, conducir sin licencia o pasarse el semáforo, entre otros.