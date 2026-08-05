Movilidad

Habrá Descuentos y Pagos a Meses sin Intereses en Multas Vehiculares de Jalisco

Durante agosto y septiembre se podrá acceder a descuentos de hasta el 50% en multas vehiculares; además, se tendrá la opción de diferir pagos hasta en 12 meses.

Autos en el tráficoHabrá descuentos en multas. Foto: N+

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Descuentos en multas vehiculares en Jalisco: hasta 50% y pagos a 12 meses. 822 mil vehículos con adeudos

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