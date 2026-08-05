Examen de Control UNAM 2026: Revisa Aquí En Qué Estados se Aplicará | MAPA

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementó un protocolo extraordinario para reforzar la transparencia del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1. Como parte de esta medida, aplicará un Examen de Control Presencial a un grupo de aspirantes que obtuvo los puntajes más altos en la evaluación en línea.

La decisión se tomó luego de que la institución detectara resultados considerados altos y atípicos durante el proceso de admisión. Esto derivó en la revisión de los casos y en la implementación de una prueba adicional para verificar los conocimientos de los participantes.

El anuncio ha generado inconformidad entre algunos aspirantes aceptados y rechazados, quienes han realizado protestas tras señalar que la medida modifica las condiciones del proceso. La UNAM explicó que el objetivo es brindar certeza y transparencia al concurso, luego de las sospechas de un presunto fraude y del posible uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial durante la evaluación en línea.

La evaluación se realizará del 12 al 19 de agosto de 2026, de acuerdo con la sede asignada a cada aspirante.

¿En qué estados se aplicará el Examen de Control UNAM 2026?

La UNAM dio a conocer el calendario oficial para la aplicación de la prueba presencial:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

Cada aspirante deberá acudir únicamente en la fecha, horario y sede que le sean asignados por la universidad.

Revisa Aquí En Qué Estados se Aplicará | MAPA. Foto: N+

¿Cómo consultar la cita para presentar la prueba?

La UNAM informó que a partir de este miércoles 5 de agosto los aspirantes podrán ingresar al micrositio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para consultar los listados por programa académico, entidad y modalidad, así como el puntaje mínimo requerido.

Posteriormente, el viernes 7 de agosto, quienes cumplan con el número de aciertos solicitado deberán ingresar con su clave personal a la sección "TU SITIO" de la plataforma de la DGAE. Ahí podrán consultar su cita individual, el horario, la sede asignada, el croquis de ubicación y la documentación necesaria para presentar el Examen de Control Presencial.