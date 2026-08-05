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Examen de Control UNAM 2026: Revisa Aquí En Qué Estados se Aplicará | MAPA

La universidad publicó el calendario, las sedes y el procedimiento que deberán seguir los aspirantes convocados a la evaluación presencial

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