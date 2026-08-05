Educación

¿Cómo Queda el Cronograma UNAM 2026 con Fechas del Examen de Control e Inscripciones?

La UNAM dio a conocer las fechas para la aplicación del examen de control. Conoce aquí el calendario de la nueva convocatoria

Conoce el Cronograma UNAM por Examen de Control 2026La UNAM hará un examen de control para determinar el ingreso a Licenciatura. Foto: Cuartoscuro
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