¿Cómo Queda el Cronograma UNAM 2026 con Fechas del Examen de Control e Inscripciones?

La Universidad Nacional Autónoma de México anunció las fechas para el examen de control que se realizará para determinar el ingreso a Licenciatura, luego del posible fraude en los resultados, y acá te decimos cómo queda el cronograma UNAM 2026, según nueva convocatoria.

Este martes, las autoridades universitarias dieron a conocer la fecha de la aplicación de la prueba de control, así como las sedes en CDMX y otros estados en los que se hará el test para confirmar la admisión a las carreras de la máxima casa de estudios del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Anunciará Fechas y Sedes del Examen de Control; También Define Regreso a Clases

¿Cuándo será el examen de control UNAM 2026?

De acuerdo con la nueva convocatoria de la UNAM, la segunda prueba para los aspirantes se realizará del 12 al 19 de agosto 2026 en las sedes asignadas para la aplicación de este examen.

Las fechas por cada entidad quedan de la siguiente manera:

• 12 y 13 de agosto: León, Guanajuato.

• 13 de agosto: Oaxaca, Oaxaca.

• 15 y 16 de agosto: Tijuana, Baja California.

• 17, 18 y 19 de agosto: Ciudad de México.

Los estudiantes que deben presentar esta nueva prueba son aquellos que resultaron seleccionados para ingresar a la UNAM y los que obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad.

El examen de control se hará de manera presencial, bajo el formato más conveniente, para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes, que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes.

Cronograma del examen de control UNAM 2026

Así quedó el calendario de la nueva convocatoria para aspirantes de la UNAM:

5 de agosto: En el Micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 se publicarán los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a presentar el examen de Control Presencial.

7 de agosto: Los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar a "TU SITIO", en el Micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para obtener cita para el Examen de Control Presencial. (fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida).

Todas estas fechas se enviarán directamente a los aspirantes que deben presentar el examen de control para el ingreso a la licenciatura, por lo que se pide a los estudiantes mantenerse pendientes de sus medios de contacto.

Será más adelante cuándo se den a conocer las fechas de publicación de resultados del Examen de Control UNAM.

PPP