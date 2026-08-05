Educación

UNAM Anuncia Fecha y Hora de Aplicación de Examen de Control para Nuevo Ingreso 2026-2027

La UNAM anuncia fechas y sedes para el examen de control 2026; aquí los detalles

Edificio de la rectoría de la UNAMFoto: Cuartoscuro | Archivo

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La UNAM anuncia fecha y hora de aplicación de examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

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