UNAM Anuncia Fecha y Hora de Aplicación de Examen de Control para Nuevo Ingreso 2026-2027

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció hoy 4 de agosto de 2026, las fechas y las sedes oficiales para el examen de control presencial, que realizará a unos 58,000 aspirantes de licenciatura, luego de presuntas irregularidades en el examen de admisión a licenciatura.

El examen de control se realizará de la siguiente forma, informa la UNAM.

En un comunicado indicó que, con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas, así será el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027.

Esto consta de 5 puntos:

1) A partir de mañana miércoles 5 de agosto podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial.

2) A partir del viernes 7 de agosto, las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1. Ahí obtendrán su cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

3) Entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

4) En caso de dudas o aclaraciones, las y los aspirantes podrán ingresar a la dirección: ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

5) Se les recuerda que el folio protege los datos personales, por lo que no se debe compartir con personas ajenas a la Universidad.

¿Qué es el examen de control y por qué se aplicará?

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, presidida por Eduardo Bárzana García, detectó un incremento estadístico atípico en los aciertos obtenidos por los aspirantes durante el examen de admisión, aplicado de forma completamente en línea.

Ante ello, la UNAM aceptó la recomendación de aplicar un examen de control presencial, que el rector Leonardo Lomelí Vanegas aclaró que no es un nuevo examen, sino un ejercicio adicional para garantizar que las personas aceptadas realizaron un esfuerzo real y no recibieron ayuda indebida.

¿A quiénes convocó la UNAM a presentar el examen de control?

De acuerdo con la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, el examen de control se aplicará a alrededor de 58,000 aspirantes, divididos en dos grupos:

Cerca de 22,000 aspirantes que ya habían recibido un aviso de selección en la convocatoria 2026 mediante el examen original.

Aspirantes que obtuvieron, en el examen original, un número de aciertos igual o superior al menor de los aciertos mínimos que permitió el ingreso, por programa, plantel y modalidad, entre 2021 y 2026.

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura señaló que ser convocado al examen de control no constituye una acusación de conducta irregular.

¿Qué irregularidades se detectaron en el examen original?

Al tratarse de un examen aplicado en línea, la UNAM utilizó un modelo de supervisión por inteligencia artificial (IA) que detectó conductas prohibidas, entre ellas el uso de celulares, apoyo externo durante la prueba y presunta suplantación de identidad.

Estas irregularidades llevaron a la cancelación de cerca del 2% de los más de 158,727 exámenes presentados en el proceso 2026. La UNAM también informó que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes contra quien resulte responsable, y que la Comisión Técnica continuará la investigación aunque el proceso de ingreso ya haya concluido.

¿Cómo se asignarán los lugares de ingreso?

Los lugares de ingreso a la UNAM se asignarán con base en el resultado que cada aspirante obtenga en el examen de control, y no en el resultado del examen original.

AMP