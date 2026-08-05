Anuncian 2 Nuevas Rutas de RTP en Tlalpan y Avanzan Obras de 3 Líneas de Cablebús en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México anunció dos nuevas rutas de RTP en Tlalpan y dio los avances en la construcción de tres líneas de Cablebús.

Este martes 4 de agosto de 2026 se dieron a conocer los avances en las tres líneas del Cablebús, que recorrerán cinco alcaldías de la Ciudad de México para los usuarios de las partes altas o periferias de la capital.

Se informó que las obras cuentan con un presupuesto de más de 17 mil millones de pesos para la construcción de 40 kilómetros de ruta.

¿Cuál es el avance de construcción de las tres nuevas líneas del Cablebús?

Se aseguró que los proyectos son un hecho y su construcción contempla más de 100 mil metros cuadrados, que a la fecha presentan un avance del 20%; mientras que a finales del año será del 40%.

Estas son las tres nuevas líneas del Cablebús en la CDMX

Línea 4

La Línea 4, que va de la parte alta de Tlalpan, en el Pedregal de San Nicolás, hasta el Metro Universidad, se encuentra financiada por el Gobierno Federal, por lo que se estima que beneficie a más de 55 colonias y pueblos.

Línea 5

Destacó que la Línea 5 del Cablebús será la más larga del mundo con sus casi 16 kilómetros de longitud en sus dos ramales, que partirán de las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras hasta llegar a Metro Mixcoac.

Línea 6

Mientras que la Línea 6 conectará las demarcaciones de Tláhuac y Milpa Alta.

Realizan siete consultas con pueblos y barrios de alcaldías

Para la construcción de los proyectos, se realizaron siete consultas con pueblos y barrios originarios para garantizar el derecho a las comunidades, cuyo resultado fue la aprobación por mayoría.

La Línea 4 del Cableblús cuenta con una longitud aproximada de 11.4 km y la construcción de más de 70 postes, cuya obra se localizará, principalmente, en la alcaldía Tlalpan y responderá a una demanda de más de 65 mil personas.

Sobre la Línea 5, refirió que tendrá una longitud total de 15.4 km, más de 90 postes, 12 estaciones y 450 cabinas que transportarán a 146 mil habitantes de distintas colonias y pueblos de las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. Precisó que contará con dos ramales, que partirán de San Bartolo Ameyalco y Oyamel, respectivamente, y confluirán en la estación El Tanque para continuar su trayecto hasta Metro Mixcoac, en un tiempo estimado de 45 minutos.

Respecto a la Línea 6, refirió que tendrá una extensión de 12.4 km, desde Milpa Alta hasta Tláhuac, y contará con siete estaciones, más de 65 postes y 270 cabinas para realizar el trayecto completo en un tiempo de 35 a 40 minutos y responder a una demanda de 45 mil personas; además de beneficiar a más de 186 mil habitantes de 46 colonias y pueblos originarios.

¿Cuándo serán inauguradas las tres nuevas líneas de Cablebús de CDMX

El tiempo de ejecución de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús es de 2 a 2.5 años, por lo que se tiene proyectado que la conclusión de la primera de éstas sea a finales de 2028, para la cual reportó que se invirtieron 4 mil 700 millones de pesos, se construirán 27 mil 582 metros cuadrados y contará con nueve estaciones.

La Línea 5 cuenta con una inversión de 7 mil 800 millones de pesos y se construirán 46 mil 657 metros cuadrados, cuyos trabajos iniciaron a finales de 2025 y concluirán a mediados del 2028; mientras que la 6 presenta un recurso de 4 mil 800 millones de pesos con el que se construirán 3 mil 352 metros cuadrados a lo largo de sus estaciones.

¿Dónde están las nuevas rutas de RTP de Tlalpan?

Las dos nuevas rutas de RTP en Tlalpan se encuentran disponibles para los habitantes de las zonas altas de dicha alcaldía, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), precisó que se pusieron en marcha desde el lunes 3 de agosto y que las pruebas piloto de 60 días de ambas rutas están en San Miguel Topilejo.

¿Cuántas personas serán beneficiadas con RTP en San Miguel Topilejo?

Las dos nuevas rutas locales de San Miguel Topilejo se contemplan que beneficien diariamente a más de mil 700 personas cada una.

¿Cuál es el recorrido y distancia de las dos rutas de RTP en San Miguel Topilejo?

San Miguel Topilejo- La Joya

La primera ruta conecta San Miguel Topilejo a la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, en ambos sentidos. Cuenta con 32 ascensos y descensos, un recorrido total de 28.4 kilómetros y un tiempo estimado de traslado de aproximadamente 45 minutos.

Auditorio Ejidal- La Joya de la Línea 1 del Metrobús

Auditorio Ejidal- La Joya de la Línea 1 del Metrobús

La segunda, parte del Auditorio Ejidal con la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, también en ambos sentidos.

Cuenta con 22 ascensos y descensos, una extensión de 24.4 kilómetros y un tiempo estimado de recorrido de 25 minutos.

Ambos circuitos operan bajo la modalidad de servicio expreso, con una tarifa de $4.00 pesos por viaje, que se puede pagarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

¿Quiénes no pagan el servicio de RTP?

Las niñas y los niños menores de cinco años, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores cuentan con servicio gratis de RTP. Estas rutas tienen un horario especial de operación.

¿Cuál es el horario de servicio de las dos nuevas rutas de RTP en Tlalpan?

Las autoridades de la CDMX aseguran que el servicio se ofrece de lunes a viernes, de 05:00 a 23:00 horas.

HVI