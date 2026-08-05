Transporte público

Anuncian 2 Nuevas Rutas de RTP en Tlalpan y Avanzan Obras de 3 Líneas de Cablebús en CDMX

Las tres nuevas obras del Cablebús cuentan con un presupuesto de más de 17 mil millones de pesos para la construcción de 40 kilómetros para 150 colonias y pueblos originarios en la CDMX

Anuncian 2 Rutas Nuevas de RTP en Tlalpan y Avances en Tres Líneas de Cablebús en CDMXCetram del Metro Universidad en obras para Línea 4 del Cablebús que conectará zona de Pedregal de San Nicolás. Foto: Cuartoscuro

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Se aseguró que los proyectos son un hecho y su construcción contempla más de 100 mil metros cuadrados, que a la fecha presentan un avance del 20%; mientras que a finales del año será del 40%

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