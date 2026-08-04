Sociedad

Estética Donde Fue Asesinada Valeria Márquez Seguirá Cerrada y Bajo Resguardo de las Autoridades

La estética donde fue asesinada Valeria Márquez el 13 de mayo de 2025 seguirá cerrada y bajo el resguardo de las autoridades

Salón de bellezaLa estética donde fue asesinada Valeria Márquez permanecerá cerrado. Foto: N+

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El salón de belleza en Zapopan, escenario del feminicidio de Valeria Márquez, está bajo investigación. Las autoridades mantienen el lugar cerrado, conservando huellas del suceso.

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