Estética Donde Fue Asesinada Valeria Márquez Seguirá Cerrada y Bajo Resguardo de las Autoridades

El salón de belleza donde fue asesinada la influencer Valeria Márquez, el 13 de mayo de 2025, ubicado en la Zona Real, de Zapopan, permanecerá cerrado y bajo resguardo de las autoridades en lo que continúan las investigaciones.

De acuerdo con el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos, serán resguardados durante el desarrollo de la investigación.

El inmueble podría ser regresado a sus propietarios

Expertos también señalan que si el inmueble fue arrendado de buena fe, éste se podrá regresar a sus propietarios, no obstante, si las autoridades corroboran que el bien está relacionado con hechos ilegales, se podrá aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

“Pasa a ser propiedad del estado, se extingue el dominio, se extingue y en un momento dado, el estado sabrá qué hacer con esa propiedad. Pero poco a poco se van debilitando, se van normalizando y se pueden vender, ya está todo construido prácticamente”, manifestó Francisco Jiménez Reynoso, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG.

La Fiscalía de Jalisco mantiene el local con sellos vigentes de inmueble asegurado bajo la carpeta de investigación por feminicidio. Al interior de la estética se conserva exactamente igual que el 13 de mayo de 2025.

A través de los cristales todavía se ve el mobiliario rosa cubierto de polvo, mesas, plantas marchitas, sillas hidráulicas, agendas, dinero en efectivo y hasta pertenencias de Valeria.

Tras la reciente detención del coautor material de este feminicidio, tanto amigos como familiares, nuevamente se han encargado de colocar afuera del local de Valeria Márquez, flores blancas y rojas en honor a la memoria de la influencer.