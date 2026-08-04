Seguridad

Anuncian Hoy Audiencia de Vinculación a Proceso contra Coautor del Asesinato de Valeria Márquez

Esta es la fecha y hora en la que se realizará la audiencia de vinculación a proceso contra Iván Martín 'N', presunto coautor material de la muerte de Valeria Márquez

Ivan Martín 'N'Esta es la fecha de vinculación a proceso contra Iván Martín 'N'. Foto: FIscalía de Jalisco

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Hoy será la audiencia en Puente Grande: Iván Martín 'N' enfrenta cargos por el feminicidio de Valeria Márquez. Descubre los detalles de su captura y el papel del 'R1' en la investigación.

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