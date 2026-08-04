Anuncian Hoy Audiencia de Vinculación a Proceso contra Coautor del Asesinato de Valeria Márquez

Este 4 de agosto se llevará a audiencia de vinculación a proceso contra Iván Martín 'N', presunto coautor material de la muerte de la influencer Valeria Márquez.

La audiencia se realizará en punto de las 2:00 de la tarde, en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Iván 'N' fue puesto a disposición de un juez de control en las primeras horas del domingo pasado.

El Ministerio Público acusó a Iván 'N' de feminicidio y pidió al juez la vinculación a proceso.

Así fue la detención de Iván Martín 'N'

La captura de este sujeto ocurrió el 1 de agosto en una finca de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Según la Fiscalía de Jalisco, el detenido habría participado antes, durante y después del asesinato de Valeria Márquez.

Cabe señalar que la casa en donde fue detenido Iván 'N', y que incluso fue cateada por las autoridades, continúa habitada y sin sellos de clausura.

Mediante la información de inteligencia que aportó el Gabinete de Seguridad Federal, tras la detención de Ramón 'N', alias el 'R1', en Atotonilco el Alto, Jalisco, se pudo reforzar la investigación contra Iván Martín 'N' y solicitar la orden de aprehensión.